Bakan Güler: Tarihi Mirasın Emanetçileriyiz - Son Dakika
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Bakan Güler: Tarihi Mirasın Emanetçileriyiz

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktası olduğunu belirterek, şehit ve gazileri minnetle andı, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

'TARİHİ MİRASIN EMANETÇİLERİYİZ'

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ziyarette yaptığı konuşmada, "Aziz milletimizin bağımsızlık iradesini tarihe altın harflerle yazdıran Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde, Genelkurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızla birlikte huzurunuzda bulunmanın onurunu yaşıyor, bu vesileyle sizlere duyduğumuz şükran ve minneti bir kez daha ifade ediyoruz. 30 Ağustos 1922, asil milletimizin varlığına ve bağımsızlığına yönelen tehditlere karşı verdiği mücadelenin zaferle taçlandığı tarihi bir dönüm noktasıdır. 30 Ağustos'ta elde edilen kutlu zafer, Milli Mücadele'nin askeri safhasını başarıya ulaştırırken milletimizin kendi kaderine sahip çıkma iradesini de kesin bir biçimde ortaya koymuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açmıştır. Bu zafer aynı zamanda asil milletimizin her türlü yokluk ve imkansızlıklar içerisinde dahi istiklalinden ve istikbalinden asla vazgeçmeyeceğini ortaya koyan büyük bir destandır. Bugün, bizler sizlerin bizlere bıraktığı bu tarihi mirasın emanetçileriyiz. Her birimize düşen görev; uğruna mücadele ettiğiniz vatanı ve bağımsızlığı gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde devretmek, devletimizin bekasını ve milletimizin birliğini her şart altında en güçlü şekilde korumaktır" dedi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Güler, ayrıca "Bu sorumlulukla Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda tarihimizden aldığımız güç, milli ve manevi değerlerimizden aldığımız ilham ve geleceğe dair vizyoner hedeflerimizle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizin ve aziz milletimizin hak ve menfaatlerini kararlılıkla savunmaya, caydırıcılığımızı daha da artırmaya, bölgesinde istikrarın, küresel ölçekte sözü ve etkisi güçlü olan bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Büyük Zafer'in Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan bütün devlet büyüklerimizi ve kahraman komutanlarımızı; vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin bekası uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi; ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Aziz hatıralarınız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhlarınız şad, mekanlarınız cennet olsun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Yaşar Güler, Politika, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Güler: Tarihi Mirasın Emanetçileriyiz - Son Dakika

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