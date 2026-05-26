Bakan Güler Edirne'de Vali Sezer'i Ziyaret Etti
Bakan Güler Edirne'de Vali Sezer'i Ziyaret Etti

26.05.2026 21:12
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne'de Vali Yunus Sezer ile basına kapalı görüşme yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kurban Bayramı öncesinde Edirne'ye geldi. Vali Yunus Sezer'i ziyaret eden Bakan Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ve 5'inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk eşlik etti.

Valilik önünde tören mangası ve çiçeklerle karşılanan Bakan Güler'i karşılayanlar arasında, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve kurum müdürleri de yer aldı.

Bakan Güler ve beraberindekiler Vali Yunus Sezer ile bir süre basına kapalı görüşme yaptı. Bakan Güler ile beraberindeki komutanların sınır birliklerindeki Mehmetçikler ziyaret edecekleri ve geceyi kentte geçirecekleri öğrenildi.

Haber - Kamera: Umut IŞIK – Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı, Yerel Haberler, Yaşar Güler, Güvenlik, Politika, Edirne, Dünya, Son Dakika

