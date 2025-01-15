Bakan Güler: Harekatlar Devam Ediyor - Son Dakika
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Politika

Bakan Güler: Harekatlar Devam Ediyor

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Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatların sürdüğünü açıkladı.

15.01.2025 13:28
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Bakan Güler: ( Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlar) "Her şey devam ediyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin kuzeyine yönelik harekatlara ilişkin, "Her şey devam ediyor" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Güler, bir basın mensubunun Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen teğmenlerle ilgili sorusuna ilişkin, "Bir Disiplin Kurulu'na çıkıyorlar, oradaki insanlar inceliyorlar. Siz her çizene yazılana inanıyor musunuz?" cevabını verdi.

Başka bir basın mensubunun Fırat'ın doğusuna ilişkin sorusuna yönelik konuşan Bakan Güler, "Her gün gelişmeleri takip ediyor musunuz? Dün mesela kaç tane hava harekatı yapıldığını biliyor musunuz? Zaten her şey devam ediyor" diye cevapladı.

Bakan Güler: Harekatlar Devam Ediyor
Kaynak: İHA

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