Bakan Güler, İngiliz mevkidaşı Streeting ile savunmayı görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
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