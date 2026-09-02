Bakan Güler, İngiliz mevkidaşı Streeting ile savunmayı görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Wes Streeting, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.