Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile bir araya geldi - Son Dakika
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Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini'yi kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı.

05.03.2024 18:35  Güncelleme: 18:38
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir araya geldi.

MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile bir araya geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile bir araya geldi - Son Dakika

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