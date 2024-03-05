Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini ile bir araya geldi.
MSB'nin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Celal El-Araji Hussaini kabul etti. Kabulde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu da yer aldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Fındıklı Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Söğütlü Belediye Başkan adayı Selçuk Kurt'a destek verdi. Bayraktar, vatandaşların sorularını yanıtladığı sohbet toplantısında Kurt'a her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Başkan adayı Kurt ise seçilmesi durumunda vatandaşların sorunlarını çözmek için meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte çalışacağını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin ikinci yüzyılında dünyaya damgasını vuracağını belirterek, savunma sanayi, enerji ve ekonomi alanlarında bağımsız bir ülke olarak güçlü bir şekilde ilerleme iradesine sahip olduklarını söyledi. Tunç, Antalya'da gençlerle bir araya gelerek Türkiye'nin geleceğini gençlerin inşa edeceğini vurguladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da yapılan bir etkinlikte yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milliyetçilik üzerine yaptığı açıklamalara cevap vererek, CHP'nin ve diğer parti başkanlarının milliyetçiliklerinin sorgulanamayacağını belirtti. Özel, Ankara İttifakı ve Türkiye İttifakı'yla birlikte olduklarını ve herkesi kucaklayan bir anlayışa sahip olduklarını vurguladı.
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