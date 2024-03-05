Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Milliyetçilik sorgulanamaz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da yapılan bir etkinlikte yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin milliyetçilik üzerine yaptığı açıklamalara cevap vererek, CHP'nin ve diğer parti başkanlarının milliyetçiliklerinin sorgulanamayacağını belirtti. Özel, Ankara İttifakı ve Türkiye İttifakı'yla birlikte olduklarını ve herkesi kucaklayan bir anlayışa sahip olduklarını vurguladı.