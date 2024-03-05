Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı Crosetto ile bir araya geldi

Bakan Özhaseki, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'i ağırladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Ekoloji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev'i makamında ağırladı. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve Türkiye'den başladığı ikili görüşme turlarında Türkçe'nin yedinci dil olarak kullanılması, Sıfır Atık çalışmalarının COP29'da yer alması ve Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stant açılması konuları masaya yatırıldı.