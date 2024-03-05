Bakan Güler, İtalyan mevkidaşı Crosetto ile bir araya geldi
ANKARA - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto'yu Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Crosetto, onur kıtasını Türkçe selamladı. Resmi törenin ardından Güler ve Crosetto, Milli Savunma Bakanlığı önünde basın mensuplarına görüntü verdi. İki bakanın görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Kamissoko Camara ile bir araya geldi. Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde temaslarına devam ediyor. İki ülke arasında işbirliği konuları ele alındı ve ortak basın toplantısı düzenlendi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Fildişi Sahili'nde İSİPAB Konferansı'na katılarak, Fildişi Sahili Senato Başkanı Camara ile görüştü. Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika açılımını vurgulayarak, Afrika'da istikrar ve güvenin sağlanmasının önemine dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'da gerçekleşen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Ekoloji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev'i makamında ağırladı. Azerbaycan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na ev sahipliği yapacak ve Türkiye'den başladığı ikili görüşme turlarında Türkçe'nin yedinci dil olarak kullanılması, Sıfır Atık çalışmalarının COP29'da yer alması ve Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stant açılması konuları masaya yatırıldı.
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