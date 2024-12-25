Bakan Güler: Suriye Gelişmeleri Anında Paylaşılıyor

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, " Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizlerle paylaşıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye'de yaşanan gelişmeleri anbean açıkladıklarını kaydeden Bakan Güler, "Suriye'deki her bir gelişmeyi anında sizlerle paylaşıyoruz. Şu anda bilmediğiniz hiçbir şey yok. Olursa yine memnuniyetle paylaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA