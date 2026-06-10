Güler: Türkiye krizlerin çözümünde aranan ülke - Son Dakika
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Güler: Türkiye krizlerin çözümünde aranan ülke

Güler: Türkiye krizlerin çözümünde aranan ülke
10.06.2026 17:38
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin uluslararası alanda sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen bir ülke olduğunu vurguladı. Ayrıca Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin uluslararası alanda etkin bir rol üstlendiğini belirterek, "Bugün Türkiye, masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen, dostlarına güven veren ve krizlerin çözümünde aranan bir ülke konumundadır" dedi.

Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretlerde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Konuşmasında güçlü Türkiye vurgusu yapan Bakan Güler, Türkiye'nin bölgesel krizlerin yönetiminden uluslararası barış ve istikrara kadar pek çok konuda aktif rol oynadığını söyledi. Türkiye'nin stratejik öneminin artık tüm dünyada kabul edildiğini ifade eden Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin farklı coğrafyalarda yürüttüğü görevler, katıldığı misyonlar ve tatbikatların yanı sıra yerli ve milli savunma sanayisinin ulaştığı seviyenin ülkenin başarılarında önemli pay sahibi olduğunu kaydetti.

"Türkiye, krizlerin çözümünde aranan bir ülke konumundadır"

Bakan Güler, "Bugün Türkiye'nin bölgesel krizlerin yönetiminden uluslararası barış ve istikrara sağladığı katkılara kadar pek çok konuda oynadığı aktif rol, artık herkes tarafından kabul edilen stratejik bir gerçeklik haline gelmiştir. Bugün Türkiye, masada sözü dinlenen, sahada gücü hissedilen, dostlarına güven veren ve krizlerin çözümünde aranan bir ülke konumundadır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pek çok coğrafyada icra ettiği görevler, katılım sağladığı misyon ve tatbikatlar ile yerli ve milli savunma sanayimizin ulaştığı mümtaz seviye de ülkemizin bu başarılarında en önemli dayanaklarındandır. Kara, deniz ve hava platformlarımızdan insansız sistemlere kadar pek çok alanda ortaya koyduğumuz başarılar, ordumuzun gücünü daha da tahkim ederken ülkemizin prestijini de artırmakta ve ülke ekonomimize müstesna katkılar sunmaktadır" dedi.

Terörsüz Türkiye süreci

Terörsüz Türkiye süreci hakkında da konuşan Bakan Güler, "Böylesine kritik bir dönemde milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen 'Terörsüz Türkiye' süreci de tarihi bir dönüm noktasıdır. Şüphesiz ki bugüne kadar elde ettiğimiz başarıların temelinde aziz şehitlerimizin fedakarlıkları, kahraman gazilerimizin cesareti, Mehmetçiğimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin gayretleri ve aziz milletimizin desteği bulunmaktadır. Terörsüz Türkiye, güvenlik alanındaki kazanımlarımızı kalıcı hale getirme iradesinin yanı sıra aynı zamanda şehirlerimizin daha hızlı kalkınması, yatırımların artması, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükselmesi ve kaynaklarımızın çok daha verimli kullanılması anlamına da gelmektedir. Kahramanmaraş gibi üretimiyle, girişimciliğiyle ve çalışkan insanlarıyla ülkemize büyük katkılar sağlayan şehirlerimiz de bu süreçten önemli kazanımlar elde edecektir. Şu bir gerçek ki ülkemiz bugün her alanda büyüyen, gelişen ve güçlenen bir ülkedir. Son yıllarda başta savunma ve güvenlik olmak üzere ulaştırmadan sağlığa, eğitimden enerjiye kadar her alanda yapılan yatırımlarla büyük bir gelişim kaydetmiştir" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya çok sayıda partili katıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Güler: Türkiye krizlerin çözümünde aranan ülke - Son Dakika

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