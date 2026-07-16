Bakan Gürlek: "Vatandaşlarımız müsterih olsun. İyi niyetle, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında hukuk içinde ve kararlılıkla mücadele edeceğiz." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Bakan Gürlek: Bağışlar güvence altında - Son Dakika
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