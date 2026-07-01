Bakan Gürlek Bakü'de Azerbaycan Başsavcısı ile Görüştü - Son Dakika
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Bakan Gürlek Bakü'de Azerbaycan Başsavcısı ile Görüştü

01.07.2026 15:41
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Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev ile hukuk iş birliğini güçlendirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi.

Bakan Akın Gürlek, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Gürlek, temasları kapsamında, Azerbaycan Cumhuriyet Başsavcısı Kamran Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki üst düzey ilişkilerin hukuk alanındaki iş birliğinin gelişmesine önemli katkı sağladığı belirtilirken, savcılık, adalet ve diğer kolluk kuvvetleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, adli yardımlaşma mekanizmalarının geliştirilmesi, sınır aşan suçlarla mücadelede ortak çabaların artırılması ve uluslararası hukuki iş birliğinin ilerletilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Başsavcı Aliyev, görüşmede Adalet Bakanı Gürlek başkanlığındaki heyetin 2025 yılında Bakü'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyaretini ve Azerbaycan Başsavcılığı heyetinin bu yılın şubat ayında İstanbul'a yaptığı ziyaret kapsamında gerçekleştirilen görüşmeleri memnuniyetle hatırlatarak, söz konusu temasların ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine önemli ivme kazandırdığını ifade etti. Aliyev, savcılık ve adalet kurumları arasındaki karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin üst düzeyde geliştiğini belirterek, bu iş birliğinin bundan sonraki dönemde de başarıyla sürdürüleceğine olan inancını dile getirdi.

Samimi kabulü dolayısıyla teşekkürlerini dile getiren Gürlek, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki iş birliğinin tüm alanlarda, özellikle savcılık, yargı ve adalet alanlarında yüksek seviyede olduğunu vurgulayarak, yürütülen ortak çalışmaların her iki ülkenin hukuk sistemlerinin gelişmesine ve hukuki iş birliğinin daha da güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu kaydetti. Görüşmede hukuki iş birliği ile ilgili güncel konular ele alınırken, iki ülke arasındaki stratejik müttefiklik ilişkilerinin karşılıklı güven temelinde daha da geliştirilmesine yönelik kararlılık ifade edildi.

Türkiye'nin Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün de görüşmede hazır bulundu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Gürlek Bakü'de Azerbaycan Başsavcısı ile Görüştü - Son Dakika

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