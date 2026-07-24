Bakan Gürlek: "Ekrem beyin siyasi polemiğe girmeden dosyadaki delillere göre yargılama, savunma yapmasını istiyorum"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Ekrem beyin ve diğer yargılanan kişilerin siyasi polemiğe girmeden dosyadaki delillere göre yargılama, savunma yapmasını istiyorum. Yani burada mahkeme de buna riayet ediyor. Sonuçta duruşmanın huzur ve düzenini bozamazsınız" dedi.

Adalet Bakanı Gürlek, TRT Haber canlı yayınında belediyelere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Soruşturmalarda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin beyanlarının önemli olduğunu belirten Bakan Gürlek, tek başına itirafçı ifadelerine dayanılarak operasyon yapılmadığını, tüm iddiaların somut delillerle desteklendiğini söyledi.

Belediyelere yönelik soruşturmaların, Cumhuriyet Başsavcılıklarına ulaşan ihbarlar, şikayetler, etkin pişmanlık kapsamında verilen ifadeler, MASAK raporları, para hareketleri ve diğer maddi deliller doğrultusunda yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Gürlek, "Gelen ihbarlar, şikayetler, etkin pişmanlıkta bulunan şahısların beyanları, MASAK raporları, para trafikleri, deliller var. Genelde maddi deliller oluyor bunlar. Maddi delilleri değerlendirerek bir operasyon aşamasına geçiyor. Genelde etkin pişmanlık beyanları etkili oluyor, Ben başsavcılığım zamanında da özellikle İBB operasyonlarında da gördük yani içeriden çözülme önemli. Çünkü bir yerden sonra artık itirafçı olmak istiyor karar veriyor anlatıyor, özellikle kendisini yapmış olduğu eylemleri anlatıyor, başkasının yapmış olduğu eylemleri anlatıyor. Şunu söyleyeyim kesinlikle vurgulamak istiyorum, tek başına bir itirafçının beyanına dayalı olarak hiçbir operasyon yapılmıyor. Bütün başsavcılarımız bu şekilde bunu somutlaştırması lazım. Maddi delil gerekiyor. MASAK raporu alınıyor, HTS trafiğine bakılıyor, söylediği gibi bir para hareketi olup olmadığına bakılıyor. Teyitli olarak yapılıyor. Bazen teknik takip yapılabiliyor. Suç üssü yapabilmek için parayı taşıyıp taşımadığı, parayı alıp almadığı bunlar yapılabiliyor. Bu kapsamda başsavcılarımızın takdirinde olan, devam eden süreçler" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik davalar ile tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun duruşmalardaki tutumuna ilişkin soruyu da yanıtlayan Bakan Gürlek, mahkeme salonlarının siyasi tartışmaların yürütüldüğü alanlar olmadığını söyledi. Geçmişte mahkeme başkanlığı da yaptığını hatırlatan Bakan Gürlek, yargılamaların yalnızca dosyadaki deliller ve hukuki kurallar çerçevesinde yürütüldüğünü kaydetti.

Bakan Gürlek şöyle konuştu:

"Ben mahkeme başkanlığı da yaptım. Bu olmaz. Mahkemeler kesinlikle siyasi propaganda arenası değildir. Mahkemelerde özellikle yargılama yapan heyete, savcıya kimse parmak sallayamaz. 'İki gün sonra sen yargılanacaksın' diye hesap soramaz. Sanık Ekrem İmamoğlu dosyada sürekli olarak bunu yapıyor. Polemik yapıyor. Şu an bence Ekrem İmamoğlu'nun üzerine atılı suçlardan dolayı aslında savunmasını yapması lazım. Onları çürütmesi yani iddia makamı bir iddia sundu. Dedi ki '143 eylemden hakkında isnat ediyorum.' Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarıyla birlikte bu eylemlerin böyle olmadığını, işte bu şekilde olduğunu ispat etmesi gerekirken tam tersi olayı farklı mecralara çekmek istiyor. Yani mahkemelerde kesinlikle propaganda yapılmaz, yargılama yapılır. Mahkeme heyetleri de bu propagandadan etkilenmez. Ekrem İmamoğlu şu an açıkçası resmen siyasi arena olarak siyasi şov malzemesi haline getirmeye çalışıyor bunu mahkeme başkanıyla, biz de takip ettik kamuoyundan. Sürekli olarak polemik çıkartıyor. İşi ileriye götürüyor hatta. 'Sizi yargılayacağız' diyor. İşte bana da diyor 'Sizi yargılayacağız, günü gelecek' diyor. 'Yargılanacaksınız' diyor. Bu şekilde olmaz. Bunlar olmaz. Mahkemelerin kuralları vardır. Yargılamalar yapılır. Türk milleti adına dosyadaki somut delillere göre, vicdani kanaate göre karar verilir. Burada Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı hoş şeyler değil. Mahkemede eğer mahkemenin huzur ve disiplinini bozuyorsa genelini yapmak zorunda ki yaptı en son duruşmada anladığım kadarıyla duruşma salonundan atıldı. Bunu yapmak zorunda. Burada mahkemelerde savunma yapılır, deliller tartışılır. Sırasıyla avukatlar delileri çürütmeye çalışır, söz hakkı ister. Ama Ekrem İmamoğlu tamamen burada yani normalde savunma sırası da kendisinin olmamasına rağmen olayı farklı mecraları çekip siyasi bir araya çekmek istiyor. Olayı siyasileştirmek istiyor. Sanki yani 143 eylem söz konusu değil de 'efendim ben siyasi kişiliğim bu yüzden bana operasyon yapıldı, bu yüzden dava açıldı.' Bunu söylemeye çalışıyor ama bu tavır yanlış. Mahkemeler de bundan etkilenmez. Yani dosyadaki delillere göre karar verir."

Yargılama sürecinin usulüne uygun şekilde devam ettiğini belirten Bakan Gürlek, mahkemenin önce tutuklu sanıkların, ardından tutuksuz sanıkların savunmalarını aldığını, daha sonra avukatların beyanları ile tanıkların dinleneceğini söyledi.

Adli tatil nedeniyle yargılamaya ara verildiğini hatırlatan Bakan Gürlek, sanıkların siyasi tartışmalar yerine haklarındaki isnatlara yönelik hukuki savunma yapmalarının yargılamanın sağlıklı ilerlemesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Bakan Gürlek, mahkeme başkanlığı dönemlerini de örnek göstererek, "Özellikle Ekrem beyin ve diğer yargılanan kişilerin siyasi polemiğe girmeden dosyadaki delillere göre yargılama, savunma yapmasını istiyorum. Yani burada mahkeme de buna riayet ediyor. Sonuçta duruşmanın huzur ve düzenini bozamazsınız. Huzur ve düzenini bozarsanız da kanunda hakime, mahkeme başkanına yetkiler tanınmış. Bunları uygulamak zorunda" dedi.