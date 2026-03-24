Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

24.03.2026 10:48
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur Diyar Akdağ, sosyal medyadan tanıştığı 'Ayşegül' isimli kadının yönlendirmeleri sonucu hareket ettiğini söyleyerek bilgileri paylaştığını kabul etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarının ardından başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gürlek'in kişisel verilerini hukuksuz şekilde sorguladığı öne sürülen tapu teknikeri Diyar Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı.

"AYŞEGÜL" YÖNLENDİRMİŞ

Antalya'nın Kaş ilçesinde görev yapan ve Kaş Tapu Müdürlüğü'nde çalışan kamu personeli Diyar Akdağ, jandarmadaki ifadesinde Adalet Bakanı'na ait tapu kayıtlarını sorguladığını kabul etti. Akdağ, sosyal medyada tanıştığı ve "Ayşegül" ismiyle bildiği bir kişinin yönlendirmesiyle hareket ettiğini söyledi.

"BENİ KULLANDIĞINI SONRADAN ANLADIM"

Akdağ, yaptığı sorgulama sonucunda Bakan Gürlek'e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla söz konusu kişiye gönderdiğini ifade etti. Bu işlemleri "kandırıldığını fark etmeden" yaptığını öne süren Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirtti. Şüpheli ifadesinde, "Böyle bir suça bilerek karışmadım" ve "Beni kullandığını sonradan anladım" dedi.

"İFTİRA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Diyar Akdağ, ifadesinde ayrıca Adalet Bakanı'na yönelik iddiaların doğru olmadığını düşündüğünü belirterek, "Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım" ifadelerini kullandı. Soruşturma kapsamında açığa alınan Akdağ, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Dosya kapsamında Akdağ'ın irtibatlı olduğu kişiler ve olası bağlantıları da inceleniyor. İddialara göre, Akdağ'ın iletişim kurduğu Ayşegül K.'nın daha önce "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Ayrıca söz konusu kişinin bazı siyasi isimlerle temas halinde olduğu, şüphelinin ailesi ve çevresine ilişkin çeşitli iddiaların da soruşturma kapsamında değerlendirildiği ifade edildi. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğünü bildirdi.

Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
