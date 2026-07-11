Gürlek: Srebrenitsa insanlık tarihine kara leke - Son Dakika
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Gürlek: Srebrenitsa insanlık tarihine kara leke

Gürlek: Srebrenitsa insanlık tarihine kara leke
11.07.2026 22:19
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında yaptığı açıklamada, yaşanan vahşetin insanlık tarihine kara bir leke olduğunu belirtti ve benzer trajedilerin önlenmesi için uluslararası adalet vurgusu yaptı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Srebrenitsa Soykırımı, Bosnalı kardeşlerimizin Avrupa'nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde hunharca katledildiği, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır" dedi.

Bakan Gürlek, Srebrenitsa Soykırımı'na ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Srebrenitsa Soykırımı, Bosnalı kardeşlerimizin Avrupa'nın göbeğinde, tüm dünyanın gözü önünde hunharca katledildiği, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen büyük bir acıdır. Srebrenitsa'da yaşanan vahşet, 31'inci yılında da hafızalarımızdaki yerini korumakta; adalet, insan hakları ve uluslararası toplumun sorumluluğu bakımından tüm insanlığa önemli mesajlar vermektedir. Yaşanan soykırım, zulme karşısında sessiz kalmanın, çifte standartların ve geciken adaletin, insanlığın vicdanında nasıl derin yaralar açtığını en acı şekilde göstermiştir. Bu büyük acının unutulmaması ve benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için küresel ölçekte adalet arayışının desteklenmesi ve güçlü bir uluslararası hukuk düzeninin tesis edilmesi tarihi ve vicdani bir sorumluluktur. Bu vesile ile Srebrenitsa'da katledilen Bosnalı kardeşlerimizi rahmetle anıyor; yaşanan acıyı yüreğinde taşıyan tüm Bosnalı kardeşlerimizin hüznünü yürekten paylaşıyorum. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Srebrenitsa Soykırımı gerçeğinin unutturulmaması için mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Gürlek: Srebrenitsa insanlık tarihine kara leke - Son Dakika

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