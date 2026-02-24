Bakan Gürlek'ten Güçlü Toplum Vurgusu - Son Dakika
Bakan Gürlek'ten Güçlü Toplum Vurgusu

Bakan Gürlek\'ten Güçlü Toplum Vurgusu
24.02.2026 16:09
Adalet Bakanı Gürlek, derneklerle güçlü aile ve toplumun önemini vurguladı, iş birliği çağrısı yaptı.

Niğde, Aksaray ve Nevşehir Dernekler Federasyonlarını ağırlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Güçlü aile, güçlü toplum demektir; güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir" ifadelerinde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Niğde, Aksaray ve Nevşehir Dernekler Federasyonlarını ağırladı. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Bakan Gürlek, sivil toplum kuruluşlarının (STK) milletin vicdanını, dayanışma ruhunu ve ortak aklını temsil eden yapılar olduğunu belirtti. "Bölgemizin geleceğine dair ortak bir sorumluluğu paylaşıyoruz. Kültürel değerlerimizi yaşatmak, örf ve adetlerimizi korumak, sorumluluk bilincini diri tutmak şehirlerimizin kimliğini daha da güçlü kılacaktır. Güçlü aile, güçlü toplum demektir; güçlü toplum ise güçlü Türkiye'nin temelidir" diye konuştu.

Nevşehir, Aksaray ve Niğde'nin hem tarımsal üretim hem de turizm açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Bakan Gürlek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ben o bölgede yaşadım. Tarım o bölgenin olmazsa olmazı ama son zamanlarda Niğde'de de Aksaray'da da görüyorum gerçekten turizm de çok ileriye gidiyor. Bu konuda da güzel çalışmalar var. Kapadokya'mızın dünya çapındaki marka değerini, Niğde'mizin tarımsal üretim gücünü, Aksaray'ımızın sanayi ve lojistik imkanlarını doğru planda ve güçlü iş birliğiyle bölgemizi inşallah hep beraber sizlerin de katkılarıyla daha ileriye taşıyacağız. Nevşehirli, Niğdeli, Aksaraylı hemşerilerime kapım her daim açık. Bakanlık olarak biz de bölgenizde çeşitli inşallah hizmetler yapacağız. Zaten inşallah ilerleyen süreçte de şehirlerimizi ziyaret edeceğiz. Federasyonlarımıza bağlı derneklerimizin yürüteceği çalışmada yanınızda olduğumu belirtmek istiyorum."

Bakan Gürlek, federasyon başkanına ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sivil Toplum, Politika, Gürlek, Kültür, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
