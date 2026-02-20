Bakan Gürlek umut hakkı ile genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu! - Son Dakika
Bakan Gürlek umut hakkı ile genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu!

Bakan Gürlek umut hakkı ile genel afla ilgili tartışmalara son noktayı koydu!
20.02.2026 10:15
Kamuoyunda uzun süredir tartışma konusu olan 'umut hakkı' ile ilgili, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten net açıklamalar geldi. Olası düzenlemelerin genel affa dönüşmesinin söz konusu olmadığının altını çizen Gürlek, ''Umut hakkından yararlanma mevcut sistemde yok, kararı TBMM verecek. Yapılacak düzenlemeler cezasızlık anlamına gelmemeli. Tutuklama tedbiri için kuvvetli şüphe sebepleri şart'' ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İmralı süreci kapsamında gündeme gelen yasal düzenleme tartışmalarına ilişkin net konuştu. Sürecin adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu vurgulayan Gürlek, 'umut hakkı' üzerinden yürütülen genel af tartışmalarına da kapıyı kapatarak, "Yapılacak olası düzenlemelerin genel affa dönüşmesi söz konusu değil" dedi.

Gazeteci Hande Fırat'a konuşan Gürlek, TBMM Komisyonu'nun raporunun ardından yeniden alevlenen tartışmalara değindi. Gürlek, en kritik eşiğin örgütün silah bırakması ve kendini feshetmesi olduğunu söyledi. Bu tespitin güvenlik birimleri tarafından yapılacağını belirten Gürlek, hukuki altyapının da bu sürecin sonucuna göre şekilleneceğini ifade etti. "Yasal düzenleme yapılacaksa adres Meclis'tir. Biz teknik destek veririz, ana aktör TBMM'dir" ifadelerini kullandı.

"MEVCUT SİSTEMDE UMUT HAKKI YOK"

Ağırlaştırılmış müebbet ve terör suçlarına ilişkin mevcut uygulamayı hatırlatan Gürlek, koşullu salıverilme hükümlerinin bu suçlar bakımından uygulanmadığını belirterek, "Dolayısıyla mevcut hukuk düzeninde 'umut hakkı' şeklinde bir uygulama zaten bulunmuyor. Yeni bir düzenleme olup olmayacağına ise TBMM'nin karar verecek" şeklinde konuştu. Sürecin kişilere özel değil, toplumsal ihtiyaçlara göre ele alınması gerektiğini vurgulayan Gürlek, hedefin "terörsüz Türkiye ve toplumsal huzurun güçlendirilmesi" olduğunu dile getirdi.

UYUŞTURUCU OPERASYONLARI VE 'SOMUT DELİL' VURGUSU

Uyuşturucu ve yasa dışı bahis operasyonlarına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Gürlek, hiçbir soruşturmanın soyut iddialarla yürütülmediğini belirtti. "Operasyonlar ve test uygulamaları somut delillere dayanır" dedi. Özel hayatın sosyal medyada tartışılmasına karşı olduklarını vurgulayan Gürlek, savcı ve hâkimlerin yalnızca suç olup olmadığına baktığını söyledi.

SOSYAL MEDYAYA KİMLİK ŞARTI

Gürlek, sosyal medyada sahte hesaplarla mücadele için yeni bir düzenleme hazırlığında olduklarını da açıkladı. Buna göre, sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan kişilerin açık kimlikle hareket etmesi gerekecek.

"Bir kişi itibar suikastı yapıyorsa açık kimliğiyle yapacak. Klavye delikanlılığı yapan açık kimliğiyle yapacak" diyen Gürlek, geçiş sürecinin ardından gerçek kimliğe geçmeyen sahte hesapların kapatılacağını ifade etti.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis gibi çok uzun süreli hapis cezalarına mahkûm edilen kişilerin, belirli bir süre sonra cezalarının gözden geçirilmesini ve koşullu salıverilme ihtimalinin değerlendirilmesini isteme hakkıdır.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Tam bi tiyatrodan ibaret 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
