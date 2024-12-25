Bakan Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Politika

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre; Bakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Fidan'ın Abu Dabi'ye yakın zamanda yaptığı ziyaret çerçevesinde, Suriye'deki son durum ele alındı.