Bakan Hakan Fidan, Çin\'e resmi ziyaret gerçekleştirecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Bakan Hakan Fidan'ın 3-5 Haziran tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin davetine icabeten, 3-5 Haziran 2024 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin ele alınması, ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.
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