Bakan Işıkhan, Aksaray'da "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Bakan Işıkhan, Aksaray'da "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması

Bakan Işıkhan, Aksaray\'da "Türkiye Yüzyılı\'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programında konuştu Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası dahi yoktur.

02.11.2024 18:16
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Bir taraftan içeride bir taraftan dışarıda büyük bir beka mücadelesi veriyoruz." dedi.

Işıkhan, " Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programı kapsamında Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Programda, sanayici ve iş insanlarının taleplerini dinleyen Işıkhan, burada yaptığı konuşmada, çalışma hayatının paydaşları olan iş insanlarıyla sık sık bir araya geldikleri istişare ortamlarını çok önemsediğini söyledi.

İş insanlarını daha çok dinleyebilmek ve şehrin ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek için çabaladıklarını aktaran Işıkhan, şöyle konuştu:

"Neyi nasıl daha iyi hale getirebiliriz bunun için çabalıyoruz. Hükümetimizin çeyrek asra yaklaşan 22 yıllık mesaisi hepimizin çok iyi bildiği gibi geçmiş dönemlerin ekonomik ve sosyal enkazını temizlemek ve yerine devletin milletin el ele verdiği güçlü Türkiye'yi inşa etmekle geçmiştir. Şimdi artık yükselmek ve ülkemize yeni bir vizyon çizme zamanıdır. İnşa ettiğimiz güçlü temelleri inşallah yükseltmenin zamanıdır. Ülkemiz bu anlamda büyük bir dönüm noktası yaşamaktadır. Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası dahi yoktur. Bir taraftan içeride bir taraftan dışarıda büyük bir beka mücadelesi veriyoruz. Dışarıda güçlü olabilmenin yolu hiç kuşkusuz içeride oluşacak istikrarlı bir birlik ve beraberlik atmosferinden geçmektedir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler geçmişte olduğu gibi bugün de birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize saldırmaktadır Geçtiğimiz hafta savunma sanayimiz için hayati öneme sahip olan TUSAŞ'a yapılan saldırıda da bir kez daha şahit olduk ki Türkiye'nin yükselişine engel olmaya çalışanlar asla pes etmiyorlar. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifa diliyorum."

"Desteklerimizle işletmelerimizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaktayız"

Işıkhan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlikte çalışmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Bilhassa ekonomik kalkınma için gerek çalışma hayatında, gerekse ekonomide dört koldan çalışmaları gerektiğini anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bunu gerçekleştirebilmenin en uyumlu yollarından birisi sağlıklı işleyen çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sistemi. Bu noktada sizleri rahatlatmak, işverenlerimizin karşılaştığı zorlukları azaltmak ve bürokratik yükü hafifletmeye yönelik çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bildiğiniz üzere İŞKUR vasıtasıyla işverenlerimizin ve işçilerimizi bir araya getiriyor, işverenlerimizin aradığı eleman bulmasına destek veriyoruz. Diğer yandan desteklerimizle işletmelerimizin büyümesine ve istihdamın artmasına katkıda bulunmaktayız. Önümüzdeki dönemde yine işverenlerimizin istihdam artışı noktasında kardeşlerimizi, işverenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ayrıca biliyorsunuz 'İş Pozitif' adı altında yeni bir projemizin de duyurusunu yapmıştık. 'İş Pozitif' özellikle kayıtlı kadın istihdamı konusunda yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlayacak iş arayanın da işverenin de bağlantısını büyük ölçüde kolaylaştıracak bir ortamdır."

"Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak cevher bu topraklarda fazlasıyla mevcuttur"

Işıkhan, Türkiye'nin çalışma hayatını yüz yıllık vizyonuna yakışır hala getireceklerini vurguladı.

Özellikle sosyal güvenlik sisteminde dünya ölçülerinde örnek alınan bir ülke konumunda olduklarını aktaran Işıkhan, şunları kaydetti:

"Aynı şekilde istihdamda ve iş gücünde orta vadeli plana uygun şekilde yükselen bir ivme içerisindeyiz. İşçinin de işverenin de yatırımcının da kazandığı herkesin hakkını aldığı adil bir sistem kurmak hepimizin ortak arzusudur. Türkiye bugün 5 yıllık değil, 100 yıllık kalkınma planları yapan bir ülke haline gelmiştir. Türkiye'yi yüzyıllık hedeflerine taşıyacak cevher bu topraklarda fazlasıyla mevcuttur. Bu nokta işçisi, işvereni, devleti ve milletiyle birlikte hepimize düşen önemli görevler söz konusu. Ülkesinin ve şehrinin istikbali için, halis niyeti ve alın teriyle çalışan üreten ülkemizin kalkınmasına katma değer sağlayan her bir kardeşimizin yanında olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan, Aksaray'da 'Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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