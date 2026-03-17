Bakan Işıkhan'dan İmalat Sektörüne 50 Milyar Lira Destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte imalat sektörü için 50 milyar liralık yeni bir destek paketi ayırdık. İmalat sektöründeki KOBİ'lerimiz için; 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli ziyaretler kapsamında Trabzon'a geldi. Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Vedat Işıkhan, Trabzon Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretinin de ardından bir otelde düzenlenen 'Trabzon İş Dünyası İftar Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Bakan Işıkhan, "Dünyada ve bölgemizdeki savaşların ve ekonomik dalgalanmaların ortasında Türkiye, artık güçlü ve büyük bir devlet olarak, kendi kararlarını kendi veren, kendi çıkarlarına göre stratejik hareket eden bir konumdadır. Son 10 yılda yaşadığımız; darbe teşebbüslerine, küresel pandemiye ve asrın felaketi olan depremlere; hatta bugün etrafımızda yaşanan savaşlara rağmen, istihdamda ve üretimde dev adımlar atmaya, büyümeye, güçlenmeye sizlerle beraber devam ediyoruz. Şüphesiz bu başarının en büyük mimarları Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızla beraber sizlersiniz, iş insanlarımızdır, yatırımcılarımızdır. Sizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın istikamet gösterdiği Türkiye Yüzyılı'nın sahadaki neferleri ve itici gücüsünüz" ifadelerini kullandı.

'50 MİLYON LİRAYA KADAR FİNANSMAN DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ'

2004 yılından bu yana Türkiye'de toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "Bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, önünüzdeki engelleri kaldırmak, çarkların daha hızlı dönmesini sağlamak ve ülkemizdeki yatırım ortamını daha da iyileştirmek için her zaman yanınızdayız. Bildiğiniz gibi bu kapsamda üretimi ve istihdamı desteklemek adına tam 15 farklı kalemde teşvik uygulamasına devam ediyoruz. 2004 yılından bugüne kadar Türkiye'de toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdik. Elbette; bu devasa bütçeyi daha verimli kılmak amacıyla teşvik sistemlerimizi, ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güncelliyoruz. Son dönemde, imalat sektörüne yönelik bazı adımlar attık. Kamuoyunda 5 puan teşviki olarak bilinen uygulamayı, imalat sektöründe aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile birlikte imalat sektörü için 50 milyar liralık yeni bir destek paketi ayırdık. İmalat sektöründeki KOBİ'lerimiz için; 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlayacağız" diye konuştu.

'İŞSİZLİK ORANIMIZ 3 SENEDİR TEK HANELERDE SEYREDİYOR'

Bakan Işıkhan, son 13 yılın en düşük işsizlik oranının yakalandığını belirterek, "Sigortalı sayısını koruyan tekstil ve mobilya işletmelerimize, çalışan başına 3 bin 500 TL destek vereceğiz. Bu ve benzeri yaptığımız çalışmalarla Türkiye bugün, dezenflasyon politikalarına rağmen istihdamda son yılların en iyi seviyelerine ulaşmış durumdadır. İşsizlik oranımız yaklaşık, 3 senedir tek hanelerde seyrediyor. Gençlerde ve erkeklerde 2005'ten bu yana, kadınlarda ise son 13 yılın en düşük işsizlik oranlarını yakaladık. Tabi ki Trabzon'un yeri bizim için çok daha müstesna. Trabzon; siyasette, ekonomide, sporda ve diğer sosyal alanlarda Türkiye'ye yön veren değerli isimleri yetiştiren bir şehir. Ekonomik bakımdan da fındık ve çay endüstrisinin yanı sıra; artık savunma sanayiinden mobilyaya, deniz ürünlerinden turizme kadar geniş bir yelpazede Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı haline geldi" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Trabzon'da 6,6 milyar lirayı aşan teşvik ve destek sağladıklarını aktaran Bakan Işıkhan, "Trabzon'daki yatırımın ve üretimin devam etmesi için bugüne kadar, 80 binden fazla işyerine, toplamda 6,6 milyar lirayı aşan teşvik ve destek sağladık. Yine sizlerin desteğini alarak; Trabzon'da düzenlediğimiz ve işbaşı eğitim programlarından 23 bin 600 gencimiz yararlandı. Burada yapacağımız istişarelerle, yeni çalışmalarımıza, yeni programlarımıza kapılar aralayacağız. Bizim derdimiz, bu ülkenin kalkınması; bizim sevdamız, milletimize iş ve AŞ kapısı açılmasıdır. Trabzon'un girişimci ruhu, Türkiye'nin büyüme motorudur. Sizler ürettikçe, bizler de sizin için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,