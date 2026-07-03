Bakan Işıkhan Karabük\'e 2 bin kişilik istihdam müjdesi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karabük'e İşgücü Uyum Programı kapsamında 2 bin kişilik kontenjan ayrıldığını açıklayarak istihdam müjdesi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Karabük'te AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Teşkilat mensuplarına hitap eden Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek AK Parti teşkilatlarının kuruluşundan bu yana ortaya koyduğu özverili çalışmalara teşekkür etti.

"Karabük emeğin ve üretimin şehridir"

Karabük'ün Cumhuriyet'in ilk ağır sanayi hamlesine ev sahipliği yapan, üretim ve emeğin simgesi şehirlerden biri olduğunu belirten Işıkhan, "Karabük denildiğinde aklımıza emek, üretim ve alın teri geliyor. Bu şehir sadece demir çelik üretmedi, aynı zamanda Türkiye'nin kalkınmasına yön veren mühendisler, ustalar ve işçiler yetiştirdi. Karabük, güçlü üretim kültürüyle ülkemizin kalkınmasında önemli bir yere sahiptir" dedi.

"AK Parti kutlu bir mücadelenin teşkilatlanmış halidir"

AK Parti'nin sıradan bir siyasi hareket olmadığını ifade eden Işıkhan, partinin köklü bir medeniyet anlayışının temsilcisi olduğunu belirterek, "Bizim davamız millete hizmet davasıdır. 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' anlayışıyla çalışıyoruz. Çeyrek asırdır bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz demeden mücadele ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin önemli kazanımlar elde ettiğini belirten Işıkhan, "Bu dava Sultan Alparslan'dan Osman Gazi'ye, Fatih Sultan Mehmet'ten Sultan Abdülhamid Han'a uzanan kutlu bir mirastır. Bugün bu emanet Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hepimizin omuzlarındadır. Hamdolsun çeyrek asırdır bu emanete sahip çıkmak için gece gündüz çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye güvenli liman olmaya devam ediyor"

Bölgede yaşanan gelişmelere de değinen Işıkhan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde istikrarını koruduğunu belirterek, "Ateş çemberine dönen bölgemizde Türkiye en güvenilir liman olmaya devam etmektedir. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

"Bizim lügatimizde pes etmek yok"

AK Parti'nin gelecek ay 25. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağını hatırlatan Bakan Işıkhan, teşkilat mensuplarına birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Bizim lügatimizde yorgunluk yok, yılmak yok, pes etmek yok. Hep daha iyisi için çalışmak, daha ileriye yürümek var. Çeyrek asır değil, yarım asır da geçse ilk günkü aşkla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü bizim bu millete sözümüz var" diyen Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşıncaya kadar üretmeye ve kalkınmaya devam edeceklerini söyledi.

"Karabük Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden biri olacak"

Karabük teşkilatının Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirecek güç ve motivasyona sahip olduğunu ifade eden Işıkhan, "Cumhuriyetimizin ilk ağır sanayi hamlesine öncülük eden Karabük'ü sanayisiyle, Safranbolu'nun kültürel mirasıyla, Yenice'nin ormanlarıyla ve çalışkan insanıyla Türkiye Yüzyılı'nın parlayan şehirlerinden biri haline getirmek için hep birlikte çalışacağız" dedi.

"Karabük'e 2 bin kişilik kontenjan müjdesi"

Konuşmasının sonunda Karabük'e yönelik önemli bir müjde veren Bakan Işıkhan, "İşgücü Uyum Programı kapsamında Karabük'ümüze 2 bin kontenjan ayırdık. Karabük'ümüze hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, ayrılan kontenjanın istihdama önemli katkı sağlayacağını belirterek programın Karabük'e hayırlı olmasını temenni etti.

Türkiye'nin en genç il belediye başkanı olan Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın şehre önemli hizmetler kazandırdığını belirten Işıkhan, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ile milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç'ın da Karabük'ün sorunlarının çözümü noktasında yoğun gayret gösterdiğini ifade ederek teşekkür etti.

Toplantı, teşkilat mensuplarıyla gerçekleştirilen istişarelerin ardından sona erdi. Toplantıya AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları ve çok sayıda partili katıldı. - KARABÜK