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Bakan Işıkhan: Enflasyon düşerse geliri ve refahı vatandaşlara harcayacağız - Son Dakika
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Bakan Işıkhan: Enflasyon düşerse geliri ve refahı vatandaşlara harcayacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, enflasyonun düşmesi halinde elde edilen gelirin ve refahın tüm vatandaşlara ve çalışanlara harcanacağını belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan zam oranının yüzde 49,25 olduğunu ve tüm emeklilerin zam oranının eşitlendiğini söyledi.

Bakan Işıkhan: Enflasyon düşerse geliri ve refahı vatandaşlara harcayacağız
24.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:05
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Enflasyon dizginlendikçe biz elde ettiğimiz geliri de, refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Ankara ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısının ardından açıklamada bulundu. İlçe belediye başkan adaylarına başarılar dileyen Bakan Işıkhan, "Allah yardımcıları olsun. AK Parti belediyeciliği ile inşallah 31 Mart'ta büyük bir zafer elde edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, SGK ve Bağ-Kur emeklilerine zam oranının yüzde 49,25 olduğunu belirterek, tüm emeklilerin zam oranının eşitlendiğini söyledi. Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımızın talimatı ile açıkladım. Bir araya geldik, memur emeklileri ile eşitlemeye gayret ettik. Eşitlenmiş durumda. Bu durum bizim için çok önemliydi. Bildiğiniz gibi aslında refahı artırmaya gayret ediyoruz. Enflasyon dizginlendikçe biz elde ettiğimiz geliri de, refahı da tüm vatandaşlarımıza, çalışanlarımıza harcayacağız. Bu memleket bizim. Bu hizmetleri de emeklilerimize sunacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Vedat Işıkhan, AK Parti, Ankara, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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