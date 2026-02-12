Bakan Işıkhan ILO Direktörü ile Görüştü - Son Dakika
Politika

Bakan Işıkhan ILO Direktörü ile Görüştü

12.02.2026 15:19
Vedat Işıkhan, çocuk işçiliği ile mücadele için ILO Genel Direktörü ile görüşme yaptı.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Fas'ın Marakeş kentinde Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Gilbert F. Houngbo ile görüştü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ILO Genel Direktörü Sayın Gilbert F. Houngbo ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, çocuk işçiliği ile mücadele alanında yürüttüğümüz çalışmaları, sosyal adaletin ve dayanışmanın güçlendirilmesi için attığımız adımları, bu alandaki gayretli mücadelemizi aktardık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal diyalog ile istişare mekanizmalarını en etkin şekilde işletmeye önem gösteriyoruz. ILO ile iş birliğimizi geliştirmeye, sosyal adalet alanındaki kararlılığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
