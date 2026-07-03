Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan Karabük\'te

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, bir dizi ziyaret ve program için Karabük'e geldi.

İlk olarak Karabük Valiliğini ziyaret eden Bakan Işıkhan'ı Vali Oktay Çağatay ve il protokolü karşıladı. Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, daha sonra Valilik makamında gerçekleştirilen toplantıda Vali Çağatay'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Karabük İl Başkanlığına geçen Işıkhan, burada partililerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, programı kapsamında daha sonra Karabük Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile görüştü ve belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KARABÜK