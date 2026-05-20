Bakan Işıkhan: Teknoloji İnsanı Güçlendirmeli

Bakan Işıkhan, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikalar Kurulu ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Kültür ve Sanatla Huzurlu Çalışma Hayatı Sempozyumu'na katıldı. Sempozyumda ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili İskender Pala, İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ve sanatçı Hülya Koçyiğit de yer aldı.

'TEKNOLOJİK İMKANLARIN ARTMASI HUZURU ARTIRMIYOR'

Sempozyumun açılışında konuşan Bakan Işıkhan, kültür ve sanatın çalışma hayatının dışındaki 2'ncil alanları değil; doğrudan çalışma hayatının kalitesini belirleyen temel unsurlardan biri olduğunu söyleyerek, "Bugün dünya artık şunu konuşuyor; tek başına çok yüksek maaş almak çalışanı mutlu etmiyor. Daha modern ofisler, tek başına aidiyet oluşturmuyor. Teknolojik imkanların artması, ne yazık ki insanın huzurunu otomatik olarak artırmıyor. Modern çağın en büyük krizlerinden biri insanın ruhsal yalnızlığıdır, sonsuz evrende insanın yapayalnız ve savunmasız kalmasıdır. Dijitalleşme arttıkça insanlar birbirinden uzaklaşabiliyor. Uzaktan ve hibrit çalışma modelleri yaygınlaştıkça kurumsal bağlar ve aidiyet zayıflayabiliyor. Yapay zeka ve otomasyon ilerledikçe insanın anlam üretme ihtiyacı daha görünür hale geliyor. İşte bugün gerçekleştirdiğimiz bu sempozyum, tam da bu konuları çok doğru bir zeminde ele almayı hedefliyor" dedi.

'YARATICILIK TEMELLİ ALANLAR DAHA STRATEJİK HALE GELMEKTEDİR'

Işıkhan, çalışma hayatının sadece ücret politikalarıyla, istihdam rakamlarıyla ya da ekonomik göstergelerle değerlendirilemeyeceğini ifade ederek, "Biz çalışma hayatını insanı merkeze alan bir anlayışla değerlendiriyoruz. Son yıllarda ortaya koyduğumuz sosyal devlet anlayışının temelinde de işte bu yaklaşım bulunmaktadır. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı, bizim tüm sosyal politikalarımızın temelini oluşturmaktadır" diye konuştu. Dijitalleşmenin birçok geleneksel mesleği dönüştürdüğünü belirten Işıkhan, "Yaratıcılık temelli alanlar giderek daha stratejik hale gelmektedir. Tasarım, dijital sanat, oyun sektörü, animasyon, görsel medya, kültürel girişimcilik, müzik teknolojileri gibi alanlar artık yalnızca kültürel alanlara değil; aynı zamanda ekonomik rekabet alanlarına dönüşmüştür. Türkiye'nin bu noktada çok büyük bir potansiyeli vardır. Çünkü bizim çok güçlü bir medeniyet birikimimiz var. Biz; Itri'nin musikisini, Mimar Sinan'ın estetiğini, Yunus Emre'nin hikmetini, Karacaoğlan'ın ruhunu, ebrumuzu, çinimizi ve hat sanatımızı taşıyan büyük bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bu birikim, yeni nesil yaratıcı endüstrilere yön verebilecek büyük bir güçtür. Ancak burada çok önemli bir dengeyi korumamız gerekiyor. Teknoloji insanın yerine geçen değil, insanı güçlendiren bir araç olmalıdır. Yapay zeka; insan ruhunun, insan estetiğinin ve insan hikayesinin yerini alamaz" dedi.