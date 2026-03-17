Bakan Işıkhan Trabzon\'da Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Vali Tahir Şahin'i makamında ziyaret eden Bakan Işıkhan, kentteki yatırım ve projelere ilişkin bilgi aldı.

Işıkhan, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile makamında bir araya geldi.

Temasları kapsamında AK Parti Trabzon İl Başkanlığını da ziyaret eden Işıkhan, İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililerle görüş alışverişinde bulundu.

Parti binası önünde bir grup taraftar, Bakan Işıkhan'a Trabzonspor forması ve atkı hediye etti.