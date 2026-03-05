Bakan Işıkhan: Türkiye Oyun Kuran Bir Ülke - Son Dakika
Bakan Işıkhan: Türkiye Oyun Kuran Bir Ülke

05.03.2026 19:59
1) BAKAN IŞIKHAN: TÜRKİYE ARTIK ÜZERİNE OYUNLAR OYNANAN DEĞİL, OYUN KURAN BİR ÜLKEÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu belirtip, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini...

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu belirtip, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Uşak'ta bazı ziyaret ve temaslarda bulundu. Bakan Işıkhan, ilk olarak Uşak Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Serdar Kartal ile bir süre görüşen Bakan Işıkhan, daha sonra AK Parti Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Işıkhan'a AK Parti Uşak Milletvekili Fahrettin Tuğrul ve AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da eşlik etti. Parti binasında konuşan Bakan Işıkhan, ramazan ayını tebrik edip, dualarının tüm dünyada barışın hakim olması, Müslümanların kanının akmaması yönünde olduğunu söyledi. Türkiye'nin her zaman komşularıyla ve tüm dünyayla barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşamayı arzu ettiğini belirten Bakan Işıkhan, "Bu kargaşa ortamı bize şunu bir kez daha göstermiştir. Böylesine zorlu bir dönemde güçlü bir liderliğe, sağlam bir devlet iradesine ve kendi kendine yeten bir savunma kapasitesine sahip olmak hayati bir önem taşımaktadır. Ne mutlu ki bizlere, başında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderin olduğu, güçlü bir Türkiye'de yaşıyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin" dedi.

'HERKESİN PUSULASI, TÜRKİYE'NİN MENFAATİ OLMALI'

Türkiye'nin artık üzerine oyunlar oynanan değil, oyun kuran bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, "Savunma sanayisinde gerçekleştirdiğimiz devrimlerle artık kendi kaderini tayin eden, göklerini ve sınırlarını çelikten bir iradeyle koruyan bir güç haline geldik. Bu gücü korumak ve daha da ilerletmek için, ülkemize, devletimize, liderimize sahip çıkmak zorundayız. Her türlü tehdide karşı, hangi fikirde olursak olalım, bir olmak, diri olmak ve iri olmak zorundayız. Buradan Sayın Özgür Özel'e ve aynı yolu yürüyenlere sesleniyorum, küçük ve günlük siyasi hesapların peşinde koşmayı, en azından böyle dönemde bırak. Ülkemize ve milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. Muhalefet partisi olarak da bir sorumluluğunuz var. Çevremizde, bölgemizde olup biteni artık idrak etmeye çaba göstermeleri gerekiyor. Bu dönemlerde sadece bizim değil, herkesin pusulası, Türkiye'nin menfaati olmalı" dedi.

Kaynak: DHA

