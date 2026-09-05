Bakan Işıkhan Zonguldak'ta Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
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Bakan Işıkhan Zonguldak'ta Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Bakan Işıkhan Zonguldak\'ta Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı\'nı ziyaret etti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak programı kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Valilikte istihdam ve kamu yatırımlarına ilişkin brifing alan Bakan, ardından partililerle istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Zonguldak programı kapsamında Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Kente gelişinde ilk olarak Zonguldak Valiliği'ne geçen Bakan Işıkhan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Işıkhan, makamda gerçekleşen görüşmede kentteki istihdam durumu ve kamu yatırımlarına ilişkin brifing aldı.

Bakan Işıkhan, valilik temaslarını tamamlamasının ardından AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti binasında il yönetimi ve teşkilat mensuplarınca karşılanan Işıkhan, partililerle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları ele alınarak istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Işıkhan Zonguldak'ta Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika

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