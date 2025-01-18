Politika

Bakan Kacır: "Biz hizmet aşkıyla siyaset yapanlarız, durmak duraksamak bilmeyiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Biz hizmet aşkıyla siyaset yapanlarız. Liderimizden böyle öğrendik. Durmak duraksamak bilmeyiz" dedi.

AK Parti Bağcılar 8. Olağan İlçe Kongresi, Göztepe Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, AK Parti milletvekilleri, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Bağcılar İlçe Başkan Adayı Muhammed Yavuz Gültepe ve teşkilat mensupları katıldı. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlama konuşması içerikli video gösterimi yapıldı.

Kongrede konuşan Bakan Kacır, "Kıymetli dostlar, biz AK Parti'yiz. Tam bağımsız Türkiye'nin, Türkiye Yüzyılı'nın lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın partisiyiz. Biz AK Parti'yiz. Gece gündüz heyecanından, çoşkusundan, asla bir şey kaybetmeyen AK gençliğin partisiyiz. Biz AK Parti'yiz. Şefkatiyle toplumu kuşatan, kucaklayan, kapı kapı davamızın sesini dört bir yana duyuran AK kadınların partisiyiz. Memleketin her bir köşesinde 81 şehrimizin dört bir yanında eserleriyle, hizmetleriyle, Türkiye'yi geleceğe taşıyan baştan başa memlekete mührünü vuran AK Parti biziz. Allah'a hamd olsun. 'Beşer planında milletin iradesinden başka hiçbir irade tanımıyorum' diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın partisiyiz" dedi.

Bakan Kacır konuşmasının devamında, "2000'li yıllarda bir sağlam irade geldi Türkiye'ye. 'Bu milletin neye ihtiyacı varsa onu milletimizin asil evlatlarının, öz evlatlarının alın teriyle geliştireceğiz, üreteceğiz' dedi ve Türk milletinin evlatları Bayraktar'la, ANKA'yla, Akıncı'yla, Aksungur'la, Hürkuş'la, Hürjet'le, KAAN'la, Kızıl Elma'yla, Türk milletinin imzasını gökyüzüne attı. İşte biz böyle bir milletiz. Allah'a hamd olsun. Aynı lider Türkiye'yi devrin otomobili ile buluşturdu ve hayallerine kavuşturdu. Daha yapacak çok işimiz var. Savunma sanayide hep birlikte atacak daha çok adımımız var. Roketlerimizin menzillerini uzatacağız. Hızlarını yükselteceğiz. Türkiye'nin semalarını adeta çelik kubbe ile hava savunma sistemleriyle donatacağız. Hiçbir kendini bilmez bu milletin kılına bile zarar vermeyi aklının ucundan bile geçirmeye cesaret edemeyecek. Bağcılar'ın sokaklarının dili olsa da konuşsa. Bağcılar'ın mahallelerinin sözü olsa da söylese. Ben de bir Bağcılarlıyım. 1984 doğumluyum. Çınar Mahallesi'nde yaşadım. Bağcılar'ı nereden nereye getirdiğimizi her bir mahallesinde her bir sokağında bizim izimizin olduğunu, bizim hizmetlerimize eserlerimize Bağcıların sokakları şahit. Burada son belediye başkanımız Abdullah Özdemir kardeşimiz var. Bayrağı devralan ve çok daha yükseğe çıkarmasını beklediğimiz yeni belediye başkanımız Yasin Yıldız kardeşimiz var. Biz hizmet aşkıyla siyaset yapanlarız. Liderimizden böyle öğrendik. Durmak duraksamak bilmeyiz. 'Aşk ile koşan yorulmaz' diyen Neşet Ertaş biziz. Yunus Emre, Aşık Mahsuni Şerif biziz. Milletimizin hislerine tercüman olan Ferdi Tayfur biziz. Kimseyi geride bırakmayız. Emeklilerimiz bizimdir. Emekçilerimiz bizim baş tacımızdır. Gençler bizimdir. Kadınlar bizimdir. 7'den 77'ye 86 milyon bizimdir. Allah'ın izniyle liderimizin öncülüğünde daha yapacak çok işimiz var. Bu ülkede 'Petrol vardı da biz mi içtik?' diyorlardı. Petrolü siz içmediniz ama Gabar'da terörü biz temizledik. Günde 71 bin varil petrolü Gabar'da biz çıkarıyoruz. Karadeniz'de doğalgazı biz çıkarıyoruz. Biz başı dik alnı açık insanların partisiyiz" ifadelerini kullandı.