Bakan Kacır Kilis\'te

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis Valisi Tahir Şahin ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kilis'e yaptığı ziyaret kapsamında ilk olarak Kilis Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Kacır, Valilik binasında gerçekleşen görüşmede Kilis Valisi ve protokol üyeleriyle bir araya gelerek selamlaştı.

Bakan Kacır, valilik ziyaretinin ardından, AK Parti İl Başkanlığında parti üyeleriyle bir araya geldi. - KİLİS