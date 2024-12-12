Bakan Kacır, Togg ile TBMM'ye Gitti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır TBMM'ye Togg ile geldi
ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TBMM'ye yerli Togg ile geldi.
Bakan Kacır, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu görüşmelerine katılmak üzere TBMM'ye geldi. Kacır, Meclis binasına yerli araç Togg ile geldi.
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