Bakan Kacır: Yapay Zeka Türkiye'nin Refah ve Egemenlik Kaldıracı Olacak - Son Dakika
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Bakan Kacır: Yapay Zeka Türkiye'nin Refah ve Egemenlik Kaldıracı Olacak

13.06.2026 18:12
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Yapay Zeka Zirvesi'nde yapay zekanın ekonomik refah ve milli egemenlik için kilit rol üstleneceğini belirtti. 150 milyon dolarlık fon ve kapsamlı dönüşüm planı açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye; uluslararası güç dengelerini egemenlik sınırlarını ve medeniyet yarışının kurallarını baştan aşağı yeniden yazan, yapay zekayı ekonomi refahının kaldıracı ve milli egemenliğinin dijital dünyadaki güvencesi halline getirecek iddia, irade, potansiyel ve vizyona sahiptir" dedi.

Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'da "Türkiye Yapay Zeka Zirvesi"'nin açılış programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte diğer bakanlar, milletvekilleri, akademisyenler, uzmanlar ve davetliler katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapay zeka teknolojilerinin etik ilkelere uygun, güvenilir olarak geliştirilmesini ve kullanılmasını temin etme görevinin verildiğini aktaran Bakan Kacır, "Milli Teknoloji Hamlesini hızlandıracak kurumsal çerçeveyle Bakanlığımız yapay zeka alanında; özel sektörün veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesini artırma; girişimlerimizin ve Ar-Ge faaliyetlerimizin önünü açma; destek mekanizmalarını ve mevzuat altyapısını bütüncül bir yaklaşımla şekillendirme misyonu üstlendi. Bu doğrultuda; yapay zeka girişimlerimizin erken aşamadan ölçeklenme sürecine kadar ihtiyaç duyduğu finansmana erişimi kolaylaştırmak üzere girişim sermayesi fonlarına 150 milyon dolarlık kamu kaynağını yönlendirmek üzere adım attık. Elbette ülkemizi yapay zeka alanında öncü ülkeler arasına taşımak; uzun soluklu bir bakış açısıyla, kamu kurumlarımızın, iş dünyamızın ve akademimizin birlikte çalışmasıyla; tüm bakanlıklarımızın, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığımızın, ilgili tüm paydaşlarımızın uyum, koordinasyon ve iş birliği içinde olmasıyla mümkündür" diye konuştu.

"Türkiye; yapay zekayı ekonomik refahının kaldıracı ve milli egemenliğinin dijital dünyadaki güvencesi haline getirecek irade, potansiyel ve vizyona sahiptir"

Devletin neredeyse tüm birimlerdeki kurumlarıyla harekete geçerek 75 binden fazla kişiye ulaşıp yapay zekadan beklentileri ve talepleri kayıt altına aldıklarını belirten Bakan Kacır, "İnsanlığın ortak bilgi birikimi ve uluslararası iyi uygulamaları analiz ettik. Kapsamlı dönüşüm çerçevesi sunan planımızda hareket noktamız; kendi ihtiyaçlarımızı, önceliklerimizi ve değerlerimizi esas alan, insan odaklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir yapay zeka ekosistemi inşa etmek oldu. Yapay zeka ekosistemimizin enerji, hesaplama, altyapı, veri ve uygulama katmanları ile yetenek, finansman, düzenleme-güven bileşenlerini beslemek üzere eylemler belirledik. Bugün küresel sistemde söz sahibi olma iddiasındaki ülkeler; bilgiye, insan kaynağına, veriye, altyapıya ve teknoloji üretme kapasitesine sahip olmak için büyük bir yarış içerisinde. İşte bu kritik dönemeçte Türkiye; uluslararası güç dengelerini, egemenlik sınırlarını ve medeniyet yarışının kurallarını baştan aşağı yeniden yazan yapay zekayı ekonomik refahının kaldıracı ve milli egemenliğinin dijital dünyadaki güvencesi haline getirecek iddia, irade, potansiyel ve vizyona sahiptir. Başkalarının önde olduğu kulvarlarda onların takipçisi olmayacağız. Kendi yolumuzu çizecek, kendi fırsatlarımızı oluşturacağız" dedi.

"Milli Teknoloji Hamlesini omuzlayan; özgüveni yüksek, azimli, birikimli ve çalışkan bir TEKNOFEST Kuşağı var artık"

Teknolojide tam bağımsızlık vizyonuyla; yapay zekada büyük bir atılıma imza atarak ilerleyen döneme hazırlıklı ve güçlü şekilde gireceklerinin kaydeden Bakan Kacır, "Kamu ve özel sektör iş birliği ile sektörel veri alanları kuracak, girişimcilerimiz ve araştırmacılarımız için eşsiz imkanlar sunacağız. Daha az veriyi, daha az hesaplama gücüyle, daha az enerji tüketerek işlemenin yollarını bulacağız. Bulut teknolojilerinin kullanımını artırırken, uçta hesaplama uygulamalarını da yaygınlaştıracağız. Böylelikle üretici bağımlılığını en aza indirgeyecek, veri güvenliğini artıracak ve daha maliyet etkin çözümler geliştireceğiz. Nasıl ulaştırmada ve enerjide stratejik yolların kesişim noktası olmayı başarıyorsak, dost ve kardeşlerimizle kuracağımız fiber ağlarla ve veri altyapılarıyla küresel düzeyde bir dijital merkez haline geleceğiz. Tüm bunları Allah'ın izniyle başaracağımızdan şüphe duymuyoruz. Çünkü Milli Teknoloji Hamlesini omuzlayan; "yapamazsınız, başaramazsınız" diyenlere aldırmadan imkansız görüleni mümkün kılmaya talip olan, özgüveni yüksek, azimli, birikimli ve çalışkan bir TEKNOFEST Kuşağı var artık. Küresel adaletsizliklere seyirci kalmayan, her platformda hakkın ve hakikatin yanında duran, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye var artık. Son 23 yılda elde ettiği asırlık kazanımlarla nice milletin kalkınma yolculuğuna ilham kaynağı olan bir Türkiye var artık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kacır: Yapay Zeka Türkiye'nin Refah ve Egemenlik Kaldıracı Olacak - Son Dakika

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