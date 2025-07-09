Bakan Kacır: Yapay Zeka Regülasyona Tabi Olmalı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yapay zeka Grok'un kullanıcılara verdiği cevaplara ilişkin, "Yapay zekanın regülasyona tabi tutulması şart. Aksi halde yapay zekanın beslendiği veri setleri ve çalışma prensiplerini oluşturan algoritmalar belirsiz oldukça bu tip sorunları insanlık çok daha fazla görecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını cevapladı. Sosyal medya platformu X'te kullanılan yapay zeka uygulaması Grok'un kullanıcılara verdiği cevapların sorulması üzerine Bakan Kacır, yapay zeka uygulamalarının düzenlemeye tabi olması gerektiğini söyleyerek, "Yapay zekanın regülasyona tabi tutulması şart. Aksi halde yapay zeka beslendiği veri setleri ve çalışma prensiplerini oluşturan algoritmalar belirsiz oldukça bu tip sorunları insanlık çok daha fazla görecek. Bu sadece Türkiye ile ilgili de değil. Bütün dünyada konuşulan, tartışılan bir mesele. Ümit ediyorum ki küresel düzeyde bir uzlaşma sağlanır. Malumunuz yapay zeka geliştirme süreçlerinde şu anda kamuya karşı, topluma karşı sorumluluk taşıyan devlet müesseselerinden, üniversitelerden, akademilerden daha çok kar maksimizasyonu şirketler küresel piyasalarda öncü hale geldiler. Bu da onların kuralsız bir alanda daha fazla kazanç elde etme motivasyonuyla hareket etmesini beraberinde getirdi. Bunun çok farklı menfi sonuçlarını insanlık yaşıyor. Eğer küresel düzeyde insanlık ortak bir tedbir geliştirmezse maalesef çok sayıda olumlu netice doğurabilecek bir teknoloji olan yapay zekanın bu tür olumsuz sonuçlarına da şahit olmaya devam ederiz. Biz Türkiye olarak her daim insanlığın bu konuda ortak çerçeve geliştirmesi, etik, ahlaki bir zemin üzerinde yapay zekanın geliştirme süreçlerinin devam ettirilmesine yönelik küresel bir yaklaşımın ortaya çıkması için hem tavrımızı ortaya koyuyor hem de çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA