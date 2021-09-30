Bakan Karaismailoğlu'ndan tarihi Develioğlu Köprüsü'nde inceleme (2) - Son Dakika

'ULAŞIM VE İLETİŞİM ALT YAPISINA 1 TRİLYON 119 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'

Bakan Karaismailoğlu, Ankara- Akyurt Fuar ve Sanayi Bölgesi-2 Köprülü Kavşakları açılış törenine katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, milletten aldıkları güçle yeni projelerin ilk adımlarını attıklarını belirterek, "7/24 hizmet esasına göre Türkiye için durmadan, yılmadan, yorulmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eylül ayı başkentimiz Ankara için çok önemli ulaşım projelerinin bir bir bittiği ve yenilerine başlandığı güzel bir dönem oldu" dedi.

Karaismailoğlu, Türkiye'nin artık bütçe bulamadığı için yatırımlarını yapamadığı dönemleri geride bıraktığını ifade ederek, "Ülkemiz her alanda büyüyen, birbirinden önemli projeleri hayata geçiren, yaptığı yatırımlarla sadece bölgesinde değil, küresel planda ana oyun kuruculardan biri haline geldi. Türkiye'ye çağ atlatan projelerimizle, istihdama, ticarete, ekonomiye destek oluyor; geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışanlara inat; gençlerimize iş, hanelere aş, halkımıza refah taşıyor; Türkiye'yi şaha kaldırıyoruz. Biz kimseye kulak asmadan milletimizden aldığımız güçle yıllardır olduğu gibi; yurdun her noktasına, ekonomik canlılığı, üretimi, istihdamı, eğitimi, sağlığı, sosyal ve kültürel gelişmeyi taşıdık, taşımaya da devam edeceğiz. Son 19 yılda ülkemizin ulaşım ve iletişim alt yapısına yaklaşık 1 trilyon 119 milyar lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 28 bin 339 kilometreye çıkardık. Otoyol uzunluğumuzu 3 bin 532 kilometreye ulaştırdık. 26 olan aktif havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik" diye konuştu.'NİFAK TOHUMLARI EKENLERE İNAT SİYASET ÜRETTİK'Karaismailoğlu, Ankara'nın da ülke genelinde yapılan ulaşım ve haberleşme yatırımları içinde hak ettiği payı aldığını işaret ederek, "Ancak AK Parti hükümetleri öncesinde halka hizmet etmek yerine hamaset dolu siyaset yapanlar, ülkemizin yerinde saymasına neden oldular. Yol, su, elektrik getireceğiz diye göreve gelenler; sadece ideoloji siyaseti yapıp taş üstüne taş koymadılar. Ancak biz 19 yıl boyunca popülizm yapmadık, hizmet ettik. Nifak tohumları ekenlere inat hizmet ürettik. 2003 yılından bu yana Ankara'nın ulaşım ve iletişim alt yapısına yaklaşık 81 milyar 764 milyon lira yatırım yaptık. Ankara genelindeki bölünmüş yol uzunluğunu 1172 kilometreye uzattık. Ankara genelinde halen 5 milyar 549 milyon lira bedel ile 29 ayrı kara yolu projemizde başarılı bir şekilde devam etmektedir" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele keserek kavşakların açılışını gerçekleştiren Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Akyurt Kaymakamlığı ve Akyurt Belediyesi'ni ziyaret etti.