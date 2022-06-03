Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı - Son Dakika
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Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı

03.06.2022 18:54
Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriçci, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tarlaları ziyaret ederek işçilerle sohbet etti, domates tarlasında çapalama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kiriçci, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde tarlaları ziyaret ederek işçilerle sohbet etti, domates tarlasında çapalama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde birtakım ziyaretlerde bulundu. Cuma namazını ilçede kılan Kirişci, Kahramankazan Belediyesi'ni ziyaret ederek hatıra defterini imzaladı. Kirişci, belediye ziyaretinin ardından AK Parti İlçe Başkanlığında temaslarda bulundu. Bakan Kirişci, bunun gecikmiş bir ziyaret olduğunu belirterek, "Kahramankazan'ı ve üreticilerinin istek, arzularını yerinde dinlemek, bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak elbette bizim için çok kıymetli ve değerlidir. Bundan dolayı da çok güzel bilgiler alıyoruz" dedi.

"Su zengini bir ülke değiliz"

Tarımda tüketilen suda sağlanacak tasarrufun önemine değinen Bakan Kirişci, su tüketiminin yüzde 77'sine yakınının tarımda tüketildiğini kaydederek, "Su konusunun ve drenajla ilgili buradaki birtakım sorunların öne çıkması artık hükümet olarak aşamayacağımız konular değil. Su zengini bir ülke değiliz. 574 milimetre gibi dünyanın ortalamasının yarısının biraz üstünde olduğumuzu dikkate aldığınızda su konusunda ne kadar özenli davranmamız gerektiği de daha kolay anlaşılabilir. Su sadece evimizde kullandığımız veya sanayide tükettiğimiz su değil. Bunun yüzde 77'ye yakınını tarımda tüketiyoruz. Tarımda tüketilen suda sağlayacağımız tasarruf daha büyük tasarruf olarak gündeme gelmiş olacak" diye konuştu.

Bakan Kirişci, buğday tarlasını ziyaret ettikten sonra domates çapaladı

AK Parti ziyareti sonrası Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramankazan İlçe Başkanlığına da uğrayan Bakan Kirişci, ardından ilçeye bağlı Bitik Köyü'nde tarlaları inceleyerek çiftçiler ve işçilerle sohbet etti. Tulum giyerek buğday ve domates tarlasını gezen Kirişci, ilçe tarımı ve buğday üretimiyle ilgili çiftçilerden bilgi aldı. Bakan Kirişci'nin Kahramankazan ziyareti, domates tarlasında işçilerle beraber çapalama yapmasıyla son buldu. - ANKARA

Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı
Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı
Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı
Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı
Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı
Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı

YORUMLAR
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Bakan Kirişci: Bu topraklarda program icra ediyorsak şehitlerimize borçluyuz Bakan Kirişci: Bu topraklarda program icra ediyorsak şehitlerimize borçluyuz
Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Kahramankazan, Ankara, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kiriçci Kahramankazan'ı ziyaret etti, tarlada çapalama yaptı - Son Dakika

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