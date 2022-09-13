TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz; 2023 ile başlayan dönem ' Türkiye yüzyılı'dır. Türkiye'nin, sözü dinlenen, bölgesel değil global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Sakarya, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Kirişci: 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.