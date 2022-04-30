Bakan Kirişçi: "95 milyon nüfusu tarım sektörü doyuruyor" - Son Dakika

Bakan Kirişçi: "95 milyon nüfusu tarım sektörü doyuruyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, tarım sektörüne ilişkin Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Kahramanmaraş'ta tarım sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapılan sektör buluşmasına Bakan Vahit Kirişçi, Ak Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, milletvekilleri, sektör temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye'nin tarım ve orman politikasının perspektifi olduğunu ifade eden Bakan Kirişçi, "145 bin ailemiz var, yakında 150 bin kişiye ulaşacağız. Ülke olarak çok büyük bir ülke olduğumuzun altını çizen Kirişçi tarım ürünleri ihracatının 7.2 milyar dolar" dedi.

Bakan Kirişçi, " AK Parti'nin 2002'de iktidara geldiğinde Türkiye nüfusunun 65 milyon olduğunu, aradan geçen 20 yıllık sürede bu rakamın mültecilerle birlikte 95 milyona ulaştı. Tarım sektörünün 95 milyonluk nüfusu doyurduğunu söyleyen Kirişçi dış ticaret hacminin de 12 milyar dolar seviyelerinde. Dışarıya bağlı olmadıklarını, bunun yanında elbette tedarik noktasında her ülke gibi ürün alımında ihracatımız da önemli"

Bakan Kirişçi, "Tarım ve orman bakanlığı olarak biz kendimiz de büyük bir aileyiz. 145 bin çalışanımız var son alacağımız personelimizle birlikte bu sayı 150 binlere ulaşacak. Şu anki haliyle bile Türkiye'nin 5. büyük Bakanlığı durumundayız. Tabii ki bu büyüklük aslında aynı zamanda da bizim sahada daha fazla çalışmamızı, daha fazla gayret göstermemizi de bize emretmektedir. Üstelik sektör olarak ve bakanlığımızın görev sahası itibariyle dokunmadığınız herhangi bir canlı yok onu söyle sadece söylemiyorum. Bakanlık bünyesindeki 32 birim ve birlikte bazen diyorum, bağda bahçede ekilen biçilen ve bunlardan elde edilen gıdayı tüketimleri itibarıyla da içeride dışarıda bizim Hedef kitlemiz olan çok geniş büyük popülasyon görev alanımız içerisinde bir sorumluluğun farkındayız. Bunun gereği olarak da çalışmalarınızı İnşallah hükümetimizin 20 yıllık iktidarının önündeki yaptıklarını, yeni versiyonlarını ekleyerek devam edeceğiz. Biraz önce bahsettim, ülke olarak büyük bir ülkeyiz, daha dün tarımda takip etmişsinizdir, bizim tarım ürünleri ihracatımız 7. 2 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı. Hangi aralık için bu? Ocak, Mart 2022 dönemi için. Yüzde 27'lik bir artış gösterdi ve bu düzeye çıktı. Toplam dış ticaret hacmimiz de 11.30 12 milyar dolar neden ulaştı Bu rakamları niçin ifade ediyorum" dedi.

2002'de bu ülkenin 65 milyon nüfusu olduğunu ve şimdi bu nüfusun üzerine tam 20 milyon nüfus eklendiğini ifade eden Bakan Kirişçi, "Bu 2.5 Yunanistan, ikiden fazla Belçika, 1 katından daha fazla bir Hollanda nüfusunun mevcut nüfusumuza, 2002'deki nüfusumuza eklemlenmesi anlamına geliyor. Sadece nüfus artışı mı, hayır, refah seviyesi yükseldikçe değerli arkadaşlar hepimiz biliyoruz ki masaya koyduklarımız, sofrada bulundurduklarımıza çeşitlilik artıyor. Bu çeşitliliği dikkate aldığımızda hem ürün bakımından hem de üretim miktarı bakımından önce 50 milyon, üzerine bu ülkeye gelip geçici statüde bulunan misafirler için 5 milyon, 90 milyon ve pandemi öncesinde de 52 milyonlara dayanmış olan ülkedeki turist misafirleri de dikkate aldığımızda bir 93-95 milyon nüfusu şuanda Türkiye'de tarım sektörü ürettikleriyle doyuruyor, giydiriyor. Bizim dışarıdan tedarik ettiklerimiz yok mu, var. Bu tedarik ettiklerimizden hareketle bu ülkenin eksiğinin söylemek bu ülkeye haksızlık olur. Kendi gelişmiş teknolojisi olan o büyük ülkelerin de dış ticarete konu olan bütün alımlarının olduğunu dikkate aldığımızda paranın, sermayenin, ürünün globalleştiği, küreselleştiği bir dünya düzeninde bugün ithalatlarımız ama karşılığında da ihracatlarımız olacak" dedi.