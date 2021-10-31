Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, takipçilerinin içini ısıtan bir paylaşımda bulunarak köpeği Sultan'ın ve yavrularının yer aldığı videoyu yayınladı.
Bakan Koca, yedi yavrusu ile Sultan'ın yer aldığı gönderisinde, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, 'analı babalı büyüsünler' dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı - Son Dakika