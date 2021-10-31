Bakan Koca'dan gülümseten paylaşım! Köpeği Sultan ve yavrularının videosunu yayınladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, takipçilerinin içini ısıtan bir paylaşımda bulunarak köpeği Sultan'ın ve yavrularının yer aldığı videoyu yayınladı.

"DÜNYAYA GETİRDİĞİ 7 YAVRUYLA HAYATIMIZI BEREKETLENDİRDİ"

Bakan Koca, yedi yavrusu ile Sultan'ın yer aldığı gönderisinde, "Köpeğimiz Sultan, dünyaya getirdiği yedi yavruyla hayatımızı bereketlendirdi. Görenler, 'analı babalı büyüsünler' dedi. Birazcık büyüsünler isimlerini koyacağız. Diğer köpeğimiz, heyecandan mıdır, şimdilik olayın farkında değil" ifadelerini kullandı.