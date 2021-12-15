Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı Açıklaması - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, belirlenen Kovid-19 aşı takvimi üzerinden üç aydan uzun süre geçen vatandaşlar için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

Bakan Koca, video konferans yöntemiyle düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı yazılı açıklamada, kurulun Omicron varyantı, aşı programı ve salgının seyri gündemiyle toplandığını belirtti.

Bilim Kurulu'nun Omicron varyantının Türkiye'deki olası etkilerinin değerlendirildiğini aktaran Koca, yeni varyantın, virüsün daha kolay bulaşır hale gelmesine sebep olduğunu, kolay bulaşmasının yanında hasta etme gücünde belirlenmiş olumsuz bir durumun rapor edilmediğini ifade etti.

Koca, bu açıdan Omicron varyantı için tedirgin edici bir durumun söz konusu olmadığına dikkati çekerek, "Omicron varyantının baskın olmasına karşı alınabilecek tedbirler arasında öne çıkan aşı ile koruma kalkanının güçlendirilmesidir. Aşıların varyantlara karşı etkisi ile ilgili yeni çıkan kanıtlar değerlendirilmeye alınmıştır. Ülkemizde görünen günlük vaka sayılarında ani artış olmaması aşılama programının başarısının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşlarımız, 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı ile hatırlatma dozu olabilecek"

Türkiye'nin hatırlatma dozlarını en erken uygulamaya başlayan ülkelerden biri olmasının avantajını yaşadığını vurgulayan Koca, aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisinin son derece önemli olduğuna değindi. Bakan Koca, şöyle devam etti:

"Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Daha önce ister inaktif ister mRNA aşısı ile aşılanmış olsun tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türü ile hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir."

"Ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir"

Omicron varyantı sebebiyle referans laboratuvarlarında gen sekanslama çalışmalarının devam ettiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Avrupa'da yaşanan örnek ve varyantın hızla bulaşması sebebiyle ülkemizde de varyantın baskın hale gelmesi yakın gelecekte gerçekleşebilecektir. Bu duruma karşı hazırlıklı olmak için hatırlatma dozu aşılarının yapılması Bilim Kurulumuzca tavsiye edilmektedir. Tehdit mutasyona uğrasa da tedbirlerimiz geçerliliğini sürdürmektedir. Virüse karşı tedbir elden bırakılmamalıdır. Bireysel hayat ile toplumsal hayatı tedbirlerle bir arada sürdürmek mümkün. Bunu bugüne kadar başardık, bundan sonra da başaracağız."