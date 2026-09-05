Bakan Kurum, Antalya'da vefat eden vekil Çelik'in ağabeyi için mevlide katıldı - Son Dakika
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Bakan Kurum, Antalya'da vefat eden vekil Çelik'in ağabeyi için mevlide katıldı

Bakan Kurum, Antalya\'da vefat eden vekil Çelik\'in ağabeyi için mevlide katıldı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya programı kapsamında AK Parti Milletvekili Kemal Çelik'in vefat eden ağabeyi Hasan Çelik için Serik'te düzenlenen mevlid-i şerife katıldı. Kurum, programda Çelik ailesine başsağlığı diledi ve vatandaşlara hitap etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya programı kapsamında, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in kısa süre önce hayatını kaybeden ağabeyi Hasan Çelik için düzenlenen mevlid-i şerif'e katıldı.

Bakan Kurum, mevlit programında Kemal Çelik'e ve Çelik ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Programda vatandaşlara hitap eden Kurum, milletin her köşesinde hizmet ve eser anlayışıyla 25 yıldır çalıştıklarını söyledi. Kurum, vatandaşların kendilerine inandığı ve güvendiği sürece millete layık olmak için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Nasıl Antalya Manavgat'ta yangında geldik bir olduysak, nasıl depremde 11 ilimizi 2 yılda ayağa kaldırdıysak, nasıl sellerde hızlı bir şekilde şehirlerimizi yeniden inşa ettiysek, üzüntümüzü de sevincimizi de hep birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Milletimizin zor gününde yanında olmaya devam edeceğiz. Memleketimizi de Allah'ın izniyle her alanda büyüteceğiz."

Bakan Kurum, daha sonra mevlit programına katılan vatandaşlarla bir araya geldi.

Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde düzenlenen mevlid-i şerif'e Bakan Kurum'un yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekilleri Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Tuba Vural Çokal, İbrahim Ethem Taş, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, Serik Belediye Başkanı Op.Dr. Kadir Kumbul, Kurum Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum, Antalya'da vefat eden vekil Çelik'in ağabeyi için mevlide katıldı - Son Dakika

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