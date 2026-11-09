Bakan Kurum, COP31 liderler zirvesine İsrail hükümetinin davet edilmediğini açıkladı - Son Dakika
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Bakan Kurum, COP31 liderler zirvesine İsrail hükümetinin davet edilmediğini açıkladı

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Bakan Kurum, COP31 liderler zirvesine İsrail hükümetinin davet edilmediğini açıkladı
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COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak İsrail hükümetini davet etmediklerini söyledi. Kurum, COP31'de 6 bin 250 kişilik Gazze salonunda Gazzeli çocukların resim sergilerinin olacağını belirtti.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) liderleri ev sahibi ülkenin davet ettiğini belirterek, "Türkiye yapıyor. Biz liderler toplantısına İsrail hükümetini davet etmedik" dedi.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında COP31'a ilişkin, "Bunun dışında müzakereler, görüşleri, beyanları, projelerini sunmak üzere her ülke, burada Birleşmiş Milletler nezdinde katılmaya hak sahibi. Dolayısıyla BM'nin yapmış olduğu organizasyonlarda bütün dünya ülkelerine davet çıkarılıyor. Liderler zirvesine ev sahibi ülke olarak biz İsrail'e davet göndermedik. Tabii burada iklimi konuşacağız, iklim adaletini konuşacağız. Barışın hakim olmadığı bir yerde iklim adaleti de olmaz diyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin İsrail devletine, hükümetine karşı bakışını, tutumunu bu toplantı değiştirmeyecek" dedi.

" Gazze'de yapılan soykırıma da sessiz kalmayacağız"

Gazze'de yapılan soykırıma da sessiz kalmayacaklarını söyleyen Bakan Kurum, COP31 alanında en büyük alanı Gazze'ye verdiklerini belirterek, "Yani 6 bin 250 kişilik bir konferans salonumuz var, orası Gazze salonu. Burada Gazze'deki soykırımı Gazzeli çocuklarla anlatan resim sergileri olacak. Yine Filistinli sanatçıların oradaki dramı, oradaki savaşı, oradaki haksızlığı ve soykırımı anlatan eserleri olacak. Dolayısıyla oradaki siyasi görüşümüz net ve bu tutumumuz konferans sürecinde de devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Murat KurumPolitikaİsrailGüncelGazzeCOP31Son Dakika

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