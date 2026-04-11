Bakan Kurum Çorum'da Esnafı Ziyaret Etti

11.04.2026 13:12
Çevre Bakanı Murat Kurum, Çorum'da esnafı ziyaret edip şehrin çalışmalarını inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni için gittiği Çorum'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Kurum, dünkü Çorum ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından video paylaştı.

Buna göre, Tarihi Çorum Meydanı, Dar Arasta ve Saat Kulesi çevresindeki çalışmalar ile Hanönü Meydanı'ndaki düzenlemeleri inceleyip yetkililerden bilgi alan Kurum, esnafı da ziyaret etti.

Esnaf ve bölge sakinleri, Kurum'a yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Kurum, paylaşımında, "Uğradığımız her kapıda sevgi dolu, neşeli, heyecanlı bir karşılama. Çorum'u çok özlemişiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

