Bakan Kurum: "Tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin"

Bakan Kurum: "Tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin"
20.01.2026 17:58  Güncelleme: 18:07
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesine yönelik eleştirilerine yanıt vererek, 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdıklarını belirtti ve eleştirilerini eleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap vererek, "455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin" dedi.

Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında deprem bölgesine yönelik eleştirilerde bulması hakkında sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Özgür Özel; kendi milletvekillerine, belediye başkanlarına sorsa gerçekleri öğrenecek ama anlamamaya, yapılanları görememeye devam ediyor. 455 bin konutla 11 ili ayağa kaldırdık, aylarca uğramadınız, tek bir tuğla bile koymadınız, bari gölge etmeyin. Milletimizin aklını karıştırmaktan artık vazgeçin. Milletimiz bizi Van'dan, İzmir'den, Elazığ'dan, Bozkurt'tan, Antalya'dan bilir. Her afetten sonra devlet olarak yaptıklarımızı, omuzladığımız yükü, gösterdiğimiz kolaylıkları bilir. Biz vatandaşımızı hiç yalnız bırakmadık. Kısa sürede ayağa kaldırdığımız 11 ilimizde de bu böyle olacak." - ANKARA

