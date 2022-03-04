Bakan Kurum: "Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım"

04.03.2022 10:46
Bakan Kurum: "Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısıyla yayımladığı video mesajda, "Bugün sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısıyla yayımladığı video mesajda, "Bugün sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz. Gelin vatandaş, belediye ve Bakanlığımız iş birliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Deprem Haftası dolayısıyla bir video mesaj yayımladı. Türkiye'nin topraklarının yüzde 66'sının riskli bölgelerde yer aldığına ve pek çok can ve mal kaybına sebep olabilecek bir deprem gerçeği olduğuna dikkati çeken Kurum, "Son 120 yılda meydana gelen depremlerde 80 bin vatandaşımızı yitirdik. Artık hiç kimseyi depremlerde kaybetmek istemiyoruz" dedi.

Bakan Kurum, bakanlık olarak depremle mücadeleyi Türk milleti ile güçlü bir şekilde sürdürdüklerini ifade ederek, "Deprem yönetmeliğimizi hazırladık. Yapı denetim sistemini hayata geçirdik. Zorunlu deprem sigortası gibi uygulamaları yürürlüğe koyduk. Belediyeler ve TOKİ, konut üretim çalışmalarını hızlandırdı. 2011 yılında yaşanan Van depremi sonrası Kentsel Dönüşüm Kanunu yürürlüğe girdi. Yapı denetim sistemiyle de denetimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kurum şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan ve Türkiye'nin en büyük şehircilik hareketi olan kentsel dönüşüm seferberliğiyle 81 ilimizin tamamında afetlere karşı risk taşıyan tüm binaları yeniliyoruz. Bugüne kadar yerinde, gönüllü ve hızlı kentsel dönüşüm seferberliğimizle tam 2,8 milyon konutumuzun dönüşümünü tamamlayarak 12 milyonu aşkın vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Bugün sahada 120 milyar lira yatırım bedeliyle 140 bini İstanbul'da olmak üzere ülke genelinde 350 bin kentsel dönüşüm ve sosyal konutumuzu en sağlam, en güvenli ve en sağlıklı şekilde inşa ediyoruz."

"2035'te deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir binamız kalmayacak"

Sağlıksız olduğu tespit edilen 1.1 milyon konutun dönüşümünü 4 yıl içerisinde bitirmekte kararlı olduklarının altını çizen Bakan Kurum, "Yatay mimari merkezli, tarihsel dokusu korunmuş, alt ve üst yapısı güçlendirilmiş, sıfır atık uyumlu ve çevreci binaları inşa ederken şehirlerimizin de çehresini değiştireceğiz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'nin deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş, yapı stoku yenilenmemiş hiçbir binamız kalmayacak" değerlendirmesinde bulundu.

Depremin sebep olacağı acıları tedbirlerle önleyeceklerini ve şehirleri geleceğe hep birlikte taşıyacaklarını dile getiren Bakan Kurum, mesajını şöyle sonlandırdı:

"Ben bu vesileyle milletimize her zaman yaptığımız çağrımı yenilemek istiyorum. Gelin vatandaş, belediye ve Bakanlığımız iş birliğinde evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım. 1-7 Mart Deprem Haftası'nın ülkemiz ve milletimiz için bir farkındalık oluşturmasını diliyor, Allah'tan bütün vatandaşlarımız için afetlerden uzak, sağlıklı ve huzur dolu bir ömür niyaz ediyorum. Bu vesileyle depremde yitirdiğimiz canlarımıza bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum." - ANKARA

Bakan Kurum: Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım
Bakan Kurum: Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım
Bakan Kurum: Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım
Bakan Kurum: Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım
Bakan Kurum: Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım
Bakan Kurum: Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Gelin evlerimizi, iş yerlerimizi, hayat alanlarımızı depreme karşı birlikte hazırlayalım' - Son Dakika


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