Bakan Kurum gençler ile buluştu - Son Dakika

Bakan Kurum gençler ile buluştu

MUĞLA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Uluslararası Gençlik Merkezinde gençler ile buluştu.

Bakan Kurum Uluslararası Gençlik Merkezinde Bakanlığının gençler ile ilgili çalışmaları, iklim değişikliği, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri, Rusya- Ukrayna arasındaki savaş sonrası yaşanan enerji krizi hakkında gençlere bilgi aktardı.

Gençliğin Türkiye'nin geleceğini olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Sizlere daha iyi bir gelecek sunabilmek için bu mücadeleyi veriyoruz. Aslında bu mücadelenin de en önemli paydaşları da her zaman sizler oldunuz, bizim yoldaşımız oldunuz. Bu yolda hep birlikte sizlerle omuz omuza yürüdük. Eminim ki sizler bizlerden çok daha iyisini, çok daha güzelini yapacaksınız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bu çerçevede Muğla'mızda 1 milyon m2 yeni Millet Bahçelerini projelendiriyoruz. Okullarımızda, Üniversitelerde sizlerin daha iyi bir eğitim alabilmesine imkan sağlayacak yatırımları yapıyoruz. Hiç kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Hep birlikte kardeşlik ruhu içeresinde mütevazi bir şekilde onların sorunları, problemi neyse o sorunları ve problemleri çözme gayreti içerisine gireceğiz. Bizler sizin yanınızdayız ve gençlerimiz için geleceğimiz için yapılması gereken tüm projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. İklim değişiyor. Bakanlığımızın ismine iklim değişikliği de eklendi. Bu çerçevede iklim değişikliği ile mücadeleyi hep birlikte yine bizler yapacağız. Kaynaklarımız sınırsız değil. Suyumuz, ovamız, ormanımız sınırsız olmadığı için bu bilinç ile de doğal kaynaklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Orman alanı miktarımızı arttırıyoruz. Türkiye yüzölçümünün 13.7'ye çıkardık. Türkiye yüzölçümünün 13.7'si korunan alan. Bunun sayısını ve miktarını da her geçen gün arttıracağız. Hedefimizi yüzde 17. 2053, 2071 yılı diyoruz. Emin olun ki biz 50 yıllık 100 yıllık planlamalarımızı biz siz gençlerimiz ile teşkilatımız ile birlikte yapıyoruz. Rusya/Ukrayna krizi gösterdi ki bakın bugün tüm dünya bir enerji krizi ile karşı karşıya. Dolayısı ile biz enerji alanında, sanayi alanında, savunma alanında her alanda kendimize yetmek zorundayız. Yıllar itibari ile baktığımızda en sıcaklık ortalamasının yaşandığı aylar yıllar oluyor. Bu da karşımıza afetler ile karşılaştırıyor bizi. Seller sayısının artması, hortumlar, hiç görmediğimiz afet olaylarının yaşanması. Çok şiddetli yağışların doluların olması ve orman yangınlarının olması iklim değişikliğinin şehirlerimize ve ülkemize etkisi. Biz Akdeniz havzasında yer alan bir ülkeyiz. Dolayısı ile bizim denizlerimiz, ormanlarımız çok daha fazla iklim değişikliğinin etkileri hissediliyor ve bu çerçevede afetler ile şehirlerimiz ve vatandaşlarımız etkileniyor dedi.