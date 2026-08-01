Bakan Kurum: "Her yetişemezsiniz iddiasına, yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum: "Her yetişemezsiniz iddiasına, yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik"

Bakan Kurum: "Her yetişemezsiniz iddiasına, yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik"
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına daha enkazın tozu dağılmadan inandık.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Birileri asrın felaketi karşısında ellerini ovuşturdu. Devlet yok dediler, her yetişemezsiniz iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik" dedi.

Bakan Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nce Kent Meydanı, Toptancılar Sitesi 118 dükkan ve yapımı tamamlanan diğer eserlerin toplu açılış törenine katıldı. Yeni Kent Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Kurum, "Biz söz verdiysek yaparız. Biz bu şehirlerin yeniden ayağa kalkacağına daha enkazın tozu dağılmadan inandık. Çünkü biz umudunu manşetlere, iradesini sosyal medyanın israfına bırakmış bir kadro değiliz. Bizim sözümüz, meydanda söylenir, sahada sınanır ve işin sonunda eserle tamamlanır" ifadelerini kullandı.

"Devlet yok dediler"

Bazı kesimlerin 6 Şubat depremleri sonrası ellerini ovuşturduğunu anlatan Bakan Kurum, "O gün, hatırlayın, birileri asrın felaketi karşısında ellerini ovuşturdu. Acının dinmesini değil, devletin tökezlemesini beklediler. Yıkılan binaların arasında siyasi hesap çıkarmaya, milletimin yarasından ihbar devşirmeye çalıştılar. Daha arama kurtarma çalışmaları sürerken hüküm verdiler. Yapamazlar, yetişemezler, bu şehri ayağa kaldıramazlar dediler. Devlet yok dediler. Peki soruyorum, devlet yoktu da depremden sonraki 15. günde deprem konutlarının temellerini kim attı? Devlet yoktu da 4 bin köye kim ulaştı? Devlet yoktu da 3 bin 481 şantiye kim kurdu? 200 bin mimar, mühendis, işçi kardeşim gecesini gündüzüne katarak nerede çalıştı? Devlet yoktu da 11 ilimizi kim ayağa kaldırdı? 500 bin konutu kim yaptı?" diye konuştu.

"Onların yapamazsınız sözüne karşı temel attık"

Bazı kesimlerin cümlelerini boşa söylediğini, kimlerin kimler için çalıştığının aydınlatıldığını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, daha sonra şunları söyledi:

"Biz, tüm bunları yaparken yalanlarla da mücadele ettik. Onların yapamazsınız sözüne karşı bir temel attık. Her yetişemezsiniz iddiasına karşı yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik. Her bu yükün altında kalırsınız cümlesinin karşısına yükselen bir mahalle, açılan bir çarşı, ışıkları yanan bir yuva koyduk. İşte gerçekler er veya geç ortaya çıktı. Kimin milleti için, kimin kendisi için çalıştığı gün gibi aydınlandı. Afet gününde bu devlete saldıranlara, şimdi Kahramanmaraş'tan buradan açıkça söylüyorum; siz bu milletin devletine bakışını anlayamıyorsunuz. Bu millet, devlet için her zaman şunu söyler; Devlet, ebed müddettir. Bu milletin devletine güveni sonsuzdur. Bu millet mesele devleti, mesele istikbali olduğunda ya devlet başa ya kuzgun leşe diyen her türlü yalanı, iftirayı elimin tersiyle iten bir millettir."

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından tesisler, kesilen kurdeleyle hizmete açıldı. Daha sonra yeni iş yerlerine kavuşan hak sahiplerine anahtarları teslim edildi.

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Her yetişemezsiniz iddiasına, yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biya’nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti Biya'nın Avrupa Ziyareti 54 Günü Geçti
Cezayir’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı Cezayir'de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 25 ölü, 44 yaralı
Muğla’daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler Muğla'daki Orman Yangını Hava Görüntüsüyle İfadeler
Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü Kuşadası’nda bıçaklı kavga: 1 ölü
Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 260 milyon liralık “Danışmanlık geliri” bilmecesini açıklayamadı
Cem Küçük’ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken “Ayakkabı hediyesi“ detayı Cem Küçük'ün savcılıktaki ifadesinde dikkat çeken "Ayakkabı hediyesi" detayı

18:50
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
Genç kadına sokak ortasında ahlaksız teklifte bulunan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı
18:36
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
Osimhen ve Leao transferi aynı anda duyuruldu
17:36
Mersin Belediye Başkanı Seçer’in kardeşinden Özgür Özel’in “Kasası“na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
Mersin Belediye Başkanı Seçer'in kardeşinden Özgür Özel'in “Kasası"na” seçim öncesi 250 bin liralık para transferi
17:21
İstanbul’da üç ilçe belediye başkanı AK Parti’ye geçti
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
17:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz
16:44
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 19:07:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: "Her yetişemezsiniz iddiasına, yeni bir anahtar teslimiyle cevap verdik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.