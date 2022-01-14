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Bakan Kurum: "Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı"

14.01.2022 18:49

Bakan Kurum: "Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı" Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Yozgat'ta Kandil'i yerle bir edeceğim diyen, bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor" Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,...

Bakan Kurum: "Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı"

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

" Yozgat'ta Kandil'i yerle bir edeceğim diyen, bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor"

NEVŞEHİR - Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hiç kimsenin şehitlerin kemiklerini sızlatmaya hakkı olmadığını söyleyerek, "Yozgat'ta Kandil'i yerle bir edeceğim diyen, bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Nevşehir'de 409 toplu konut ile Derinkuyu İçme Suyu ve İçme Suyu Paket Arıtma Tesisinin temeli düzenlenen törene katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Kurum, "Biz milletimize olan sözümüzü tutmaya çalışırken bazılarının teröristlerle söz kestiğine şahit oluyoruz. Bu aslında malumun ilanıdır. Bunların yüce Meclis çatısı altında var olması; hukukun da vicdanın da asla kabul etmeyeceği bir durumdur. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesiyle kurulmuş bağımsız bir meclistir. Bu Meclis; gerektiğinde 1974'te Kıbrıs'a asker çıkartmış oradaki kardeşlerine sahip çıkmış bir meclistir. 15 Temmuz'da hain FETÖ'cülere meydan okumuş; milletin sarsılmaz iradesini, bağımsızlık ruhunu bütün dünyaya göstermiş gazi bir meclistir" dedi.

'Hiç kimsenin şehitlerin kemiklerini sızlatmaya hakkı yoktur' diyen Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şehitlerimizin ahı, şehitlerimizin annelerinin ve babalarının ahı; teröristleri, terörle söz kesenleri ve bunlarla kol kola yürüyenleri maşeri vicdanda yargılayacak ve ebediyen mahkum edecektir. HDP'nin terörle sözlü olduğunu anladık da; Yozgat'ta Kandil'i yerle bir edeceğim diyen bugün ise TBMM'de onlarla kol kola gezenlere ne oluyor. Yoksa siz de HDP'nin sözcüsü, Kandil'in sözlüsü mü oldunuz. Siz 'Gerekirse tek kurşunum kalana kadar vatanı savunurum' diyen Gazi Mustafa Kemal'in emanetine ihanet ettiniz. Aziz milletimiz bu ihaneti affetmez, teröre müsamaha gösterenlere asla tahammül etmez ve bunlara gereken cevabı dün olduğu gibi bugün de yarın da mutlaka verecektir. Varsın onlar; terörle, teröristle kol kola girsinler hatta söz kessinler. Biz yolumuza devem ediyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmasının ardından 2 projenin ve arıtma tesisinin temeli atıldı. Törene, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, TOKİ Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Karabayır, İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük, Nevşehir Belediye Başkanı Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran ve davetliler katıldı.

Bakan Kurum: Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı
Bakan Kurum: Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı
Bakan Kurum: Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı

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Murat Kurum, Yozgat, kandil, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kurum: "Hiç kimsenin şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya hakkı" - Son Dakika
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