Engelli adam ile Bakan Kurum arasında gülümseten anlar - Son Dakika
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Engelli adam ile Bakan Kurum arasında gülümseten anlar

30.06.2022 20:17

Engelli adam ile Bakan Kurum arasında gülümseten anlar Kastamonu'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devrekani Belediyesi ve İLBANK desteğiyle engelli bir gence akülü bisiklet hediye edildi.

Engelli adam ile Bakan Kurum arasında gülümseten anlar

KASTAMONU - Kastamonu'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Devrekani Belediyesi ve İLBANK desteğiyle engelli bir gence akülü bisiklet hediye edildi. Engelli gence akülü aracını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan teslim alan Yaşar Emir Hüseyinoğlu, aracıyla ilk turunu Bakan Kurum ile gerçekleştirdi. Bakan Kurum ile engelli gencin arasında geçen sohbet herkesi güldürdü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin büyük tahribat oluşturduğu Kastamonu'da ziyaretlerde bulundu. Abana, Bozkurt, Devrekani, Küre ve İnebolu'nun ardından kent merkezine gelen Bakan Murat Kurum, Kastamonu Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüştü.Başkan Galip Vidinlioğlu, kent merkezinde de etkili olan yağış nedeniyle Ilgaz İçme Suyu İsale Hattında meydana gelen büyük tahribat ile ilgili Bakan Kurum'a bilgi verdi. Görseller eşliğinde bakanlık yetkilileri ile birlikte Başkan Vidinlioğlu'ndan brifing alan Bakan Kurum, oluşan zararın bir an önce giderilmesi için üzerlerine düşen görevi en hızlı şekilde yapacaklarını belirtti. Belediye ziyaretinin ardından Bakan Murat Kurum tarafından talimat verilerek Devrekani Belediyesi tarafından koordine edilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İLBANK desteğiyle alınan akülü bisiklet hak sahibine teslim edildi.

Kastamonu Belediyesi önünde gerçekleştirilen dağıtım töreninde akülü aracını Bakan Kurum'dan teslim alan Yaşar Emir Hüseyinoğlu, aracına kavuşmasının mutluluğunu yaşarken aracıyla ilk turunu Bakan Murat Kurum ile yapmak istedi. Bakan Kurum engelli Yaşar Emir Hüseyinoğlu'nu kırmayarak birlikte tur attı. Kısa bir gezintinin ardından Bakan Murat Kurum, Yaşar Emir Hüseyinoğlu'na hız yapmamasını, dikkatli kullanmasını tavsiye etti. Yaşar Emir Hüseyinoğlu ise aracıyla hem annesini hem de çocukları gezdireceğini belirtti. Bakan Kurum ile Yaşar Emir Hüseyinoğlu geçen sohbet herkesi güldürdü.

Sevinci yüzünden okunan engelli genç Emir Hüseyinoğlu yaptığı konuşmada: "Aracımla köyde bineceğim. Çarşıdan, marketten altığım öteberileri taşıyacağım. Arkada annemi gezdireceğim. Çocukları da gezdireceğim. Bakan Bey'e çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun "dedi.

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Engelli adam ile Bakan Kurum arasında gülümseten anlar - Son Dakika

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