Bakan Kurum, Şanlıurfa'da deprem konutlarını inceledi

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanmak üzere olan deprem konutlarında incelemede bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'ya bir ziyaret gerçekleştiriyor. Kentteki ilk ziyaretini Şanlıurfa Valiliğine gerçekleştiren Bakan Kurum, Vali Hasan Şıldak tarafından kapıda karşılandı. Makam odasına geçip Vali Şıldak ile görüşen Bakan Kurum'un ilk olarak, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İl Emniyet Müdür Yardımcısı Zekeriya Baran'ın cenaze törenine katılacağı, daha sonra merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde yapılan deprem konutlarında incelemede bulunacağı belirtildi. - ŞANLIURFA