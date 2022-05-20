Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu - Son Dakika
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Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu

20.05.2022 16:26
Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış ve temel atma töreni için geldiği Mersin'de, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplu açılış ve temel atma töreni için geldiği Mersin'de, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ile bir araya geldi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, bir dizi açılış, temel atma ve ziyaret çerçevesinde Mersin'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'u ağırladı. Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleşen buluşmaya, Mersin Vali Vekili İbrahim Küçük, Cumhur İttifakı Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz, Hacı Özkan ve Ali Cumhur Taşkın, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve belediye personeli de katıldı.

"İlçemizi geleceğe taşıyacak projelerimizi hayata geçiriyoruz"

Başkan Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Kurum'u Toroslar Belediyesinde ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, ilçede hayata geçirdikleri projelerle ilgili bilgiler verdi. Ayrıca ilçenin ekonomisi, tarihi ve doğal güzellikleri, turizm potansiyeli, ulaşım ve altyapı alanındaki çalışmaları ile ilgili bilgiler de veren Başkan Yılmaz, "İlçemizi geleceğe taşıyacak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın Sıfır Atık Yönetmeliğinde yer alan kriterleri yerine getirerek 4'üncü Sıfır Atık Belgemizi aldık. Geri dönüşebilir atıkların kaynağında ayrıştırılması, israfın önlenmesi, çevre duyarlılığının artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla yaptığımız çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Ziyarette Başkan Yılmaz, Bakan Kurum'a Türk dili, kültürü ve tarihinin en değerli anıtlarından olan Orhun Yazıtları'nın minyatür örneğini hediye ederek teşekkür etti.

Bakan Kurum da Toroslar Belediyesinin şeref defterine düşüncelerini yazarak, Başkan Yılmaz'a başarılarının devamını diledi. - MERSİN

Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu
Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu
Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu
Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu
Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu
Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum, Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz ile buluştu - Son Dakika


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