Sivas haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas'ta

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sivas Valiliğini ziyareti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un karşılanması
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması
Fotoğraf çekimi SİVAS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.
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