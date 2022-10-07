Sivas haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas'ta - Son Dakika
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Sivas haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas'ta

07.10.2022 14:59

Sivas yerel gündem haberine göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sivas Valiliğini ziyareti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un karşılanması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması Fotoğraf çekimi SİVAS - Çevre,...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Sivas Valiliğini ziyareti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un karşılanması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un valilik şeref defterini imzalaması

Fotoğraf çekimi SİVAS - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'i ziyaret etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sivas haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas'ta - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas haberleri: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sivas'ta - Son Dakika
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